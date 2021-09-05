'Танці з зірками 2021': смотреть первый выпуск онлайн

В воскресенье, 5 сентября, в 21:00 на телеканале 1+1 стартовала премьера пятого сезона популярного украинского шоу "Танці з зірками 2021". Судьями стали Макс Чмерковский, Влад Яма и Екатерина Кухар.

Зрители смогут погрузиться в атмосферу величественного бала, а также увидят новые постановки и эффектные звездные перевоплощения. OBOZREVATEL следит за событиями на шоу и расскажет все подробности (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Участниками шоу в новом сезоне стали такие звезды: Джамала, Олег Фагот Михайлюта, Александра Зарицкая, Алексей Суровцев, Анастасия Оруджова, Иван Люленов, Константин Войтенко, Дмитрий Каднай, Евгения Власова, Ольга Харлан, Артур Логай, Lida Lee, MÉLOVIN, Станислав Горуна.

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Кроме того, в новом сезоне проекта "Танці з зірками" появилась новая ведущая – Иванна Онуфрийчук. Она заменила певицу Тину Кароль и вышла на сцену вместе с Юрием Горбуновым.

Первая пара на паркете – Lida Lee и Алексей Базела. Своим ярким номером они открыли пятый сезон. Оценки жюри – 7, 6 и 7.

Ведущим звездного балкона в этом сезоне стал Макс Барских.

Вторыми на паркет вышли Олег Фагот Михайлюта и его партнерша Екатерина Тришина. Как оказалось, девушка – бывшая возлюбленная певца. Оценки жюри – 6, 5 и 6.

Затем на паркет вышли Александра Зарицкая и Юрий Мешков. Они станцевали танго. Оценки жюри – 5, 5 и 6.

Следующими участниками шоу стали Дмитрий Каднай и Алина Ли. Они станцевали ча-ча-ча. Оценки жюри – 7, 7 и 7.

После этого на паркет вышли Станислав Горуна и Даниэлла Преап.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, 29 ноября 2020 состоялся грандиозный финал популярного шоу "Танці з зірками" на телеканале "1+1". В эфире проекта прошла настоящая ожесточенная борьба за кубок победителя.