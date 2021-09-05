Евгения Власова со слезами рассказала, как после болезни решила участвовать в 'Танцях з зірками'

Украинская певица Евгения Власова, которая стала участницей шоу "Танці з зірками", призналась, что для нее этот проект очень важен. Она хочет запомниться людям яркой личностью, а не той, которая "переболела раком".

По словам знаменитости, для нее период болезни кишечника был очень сложным. Ей больно слышать, когда люди на улице узнают ее только из-за того, что она якобы переболела "раком". Об этом OBOZREVATEL стало известно во время прямого эфира шоу (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Власова дала откровенное интервью, в котором со слезами на глазах рассказала подробности о своей болезни, которую уже поборола. Как оказалось, певица прожила очень сложный период в жизни и теперь она готова вернуться на телеэкраны и принять участие в проекте "Танці з зірками".

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Артистка отметила: она хочет, чтобы ее дочь Нина гордилась ею. Также исполнительница мечтает, чтобы люди вспоминали о ней как об известной личности, а не только той, которая якобы "болела раком".

Коротко о знаменитости:

Евгения Власова выпускала песни, которые сразу становились известными на всю страну. В 2003 году звезда выпустила песню "Я живая река", она стала известным хитом.

Альбом "Wind Of Hope" принес огромную популярность даже за пределами Украины.

В 2004 у Евгении родилась дочь, тогда певица взяла паузу в карьере на один год.

В 2016 году звезда снова взяла творческую паузу из-за болезни кишечника. Она перенесла дорогостоящую операцию и долгое время находилась в реанимации.

В 2019 году Евгения презентовала песню, под названием "Відчуття", после длительного перерыва. Однако, она уже не стала столь популярна, как ее первые синглы.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Евгения Власова призналась, что не планирует возвращаться в шоу-бизнес. По словам артистки, она не против принять участие в танцевальном проекте, но вернуться на сцену она не хочет.