Макс Барских стал ведущим 'Танців з зірками': в сети ажиотаж

В новом сезоне популярного шоу "Танці з зірками" ведущим звездного балкона стал украинский певец Макс Барских. Однако не все поклонники оценили появление знаменитости.

Многие раскритиковали исполнителя за то, что он вел проект на русском языке. Но нашлись и те, кто поддержал Барских. Подробней об этом – читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Барских появился на публике в кожаном костюме бордового цвета. Он находился на звездном балконе шоу и общался с участниками после их выступлений.

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Пользователи сети стали активно писать свое мнение по поводу того, что артист разговаривал на русском языке. Многих возмутила эта ситуация и они раскритиковали певца.

"Как ведущий – очень серо и уныло", "Поет Макс Барских лучше, чем ведет. Очень режет уши", "Заберите его отсюда. Почему он на русском разговаривает?", "Очень режет слух постоянный переход из украинского на русский. Неужели тяжело на украинском вести?" – пишут люди.

Но нашлись и те, кто встал на сторону Барских и заступился за него. Поклонники считают, что совершенно неважно, на каком языке разговаривает исполнитель.

"Какая разница на каком языке говорит? Задолбали со своим языком!", "Ребят, неужели так важно, на каком языке разговаривает Макс? Он очень скромный и прекрасный парень, имейте уважение", "Украинцы, почему вы такие злые? Он же у вас неповторимый. И он не претендует на звание лучшего ведущего. Он просто ведет первый выпуск. Он и сам прекрасно понимает, что только на сцене он как рыба в воде", – написали в комментариях в сети.

Коротко о знаменитости:

Макс Барских – украинский певец, композитор и автор песен. В 2008 году прошел кастинг на проект "Фабрика звезд-2", где исполнил каверы на песни Ар Келли "I believe I can fly" и Бритни Спирс "Everybody". Шоу он покинул по собственному желанию.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в сети опубликовали фотоколлаж, на котором сравнили испанского футболиста Давида де Хеа с украинским певцом Максом Барских. Так, многие пользователи не согласились с тем, что между знаменитостями есть схожесть.