Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти мамы и показала фото

Певица Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти матери – народной артистки Нины Матвиенко. С момента ужасной новости прошло 7 дней.

Артистка поделилась этим на своей Instagram-странице. В сториз она выложила селфи, сопровождавшую надпись.

На фото Тоня Матвиенко посреди вечернего парка, не накрашенная и с косой. Она написала: "Как я? Как-будто время остановилось".

Видео дня

Напомним, 11 октября певицу Нину Матвиенко провели в последний путь. Все собравшиеся посвятили артистке 10-минутные овации. Тоня Матвиенко озвучила последнее желание матери перед смертью, а известные друзья поделились щемящими историями о певице.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Нина Матвиенко обратилась к своей дочери в трогательном видео. Ролик завирусился после смерти певицы, а снят был еще в 2022 году.

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