Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти мамы и показала фото
Певица Тоня Матвиенко рассказала о своем состоянии после смерти матери – народной артистки Нины Матвиенко. С момента ужасной новости прошло 7 дней.
Артистка поделилась этим на своей Instagram-странице. В сториз она выложила селфи, сопровождавшую надпись.
На фото Тоня Матвиенко посреди вечернего парка, не накрашенная и с косой. Она написала: "Как я? Как-будто время остановилось".
Напомним, 11 октября певицу Нину Матвиенко провели в последний путь. Все собравшиеся посвятили артистке 10-минутные овации. Тоня Матвиенко озвучила последнее желание матери перед смертью, а известные друзья поделились щемящими историями о певице.
Ранее OBOZ.UA писал о том, как Нина Матвиенко обратилась к своей дочери в трогательном видео. Ролик завирусился после смерти певицы, а снят был еще в 2022 году.
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