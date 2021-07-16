Тина Кароль продала отпечаток пальца за 100 тысяч гривен: на что артистка потратила деньги

Украинская певица Тина Кароль 16 июля на NFT-маркетплейсе продала свой отпечаток пальца. Эксклюзивный автограф стоил 100 тысяч гривен. Имя покупателя неизвестно.

Полученные средства с аукциона артистка отдала на развитие своего нового украинского проекта "Молода кров". В будущем альбоме Кароль сделает коллаборации с начинающими артистами.

"Проект посвященный Дню Независимости Украины. Слушатели откроют для себя новые имена артистов и услышат неожиданные дуэты", – написала Тина Кароль в своем Instagram.

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Поклонники с нетерпением ждут новый альбом. Певица подчеркнула, что в проекте примут участие современные украинские артисты и молодые талантливые исполнители, которые только начинают свой творческий путь на сцене.

В мае 2021 года украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona также опробовала цифровой аукцион. Она продала трек Galas в формате NFT за 213 тысяч гривен.

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