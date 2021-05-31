Олег Филимонов, Тина Кароль и другие украинские звезды, трагически потерявшие близких. Фото

Знаменитостям проще всего завидовать. Кажется, у них есть все: карьера, богатство, слава. Но за деньги самого главного не купить – семью.

Увы, звезды тоже теряют близких, и намного чаще, чем им того хотелось бы. Невыносимые потери родных понесли и певица Тина Кароль, и одесский юморист Олег Филимонов. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из украинских знаменитостей потерял своих близких.

1. Олег Филимонов

30 мая 2021 года шоу-бизнес всколыхнула жуткая весть: умер Эван Григор – внук одесского юмориста и народного артиста Украины Олега Филимонова. Мальчику было всего 15 лет. Ему стало плохо во время игры в баскетбол, он потерял сознание и не пришел в себя.

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Предварительной причиной назвали остановку сердца. Эван Григор – сын младшей дочери Филимонова Карины от первого брака. Она жила в Нью-Йорке шесть лет, где и родила сына. Позже семья вернулась в Одессу.

2. Тина Кароль

28 апреля 2013 года от рака умер муж Тины Кароль Евгений Огир. Ему было всего 33 года. Они были одной из самых счастливых семей украинского шоубиза. В 2007 году Огир стал продюсером певицы, а уже через год они обвенчались и родили сына Вениамина.

Счастью пришел конец в 2012-м. Евгению поставили страшный диагноз – рак желудка. Он лечился и в Украине, и в Европе, однако лечение не дало результатов. Артистка тяжело пережила смерть мужа, отменила все концерты и выступления, и даже пропала с радаров СМИ. Когда Кароль снова появилась на публике, на ее шее заметили цепочку с обручальным кольцом покойного мужа.

3. Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева в 2017 году потеряла отца Владимира. Об этом поклонникам она рассказала сама в Instagram, однако причину не назвала. Родители звезды развелись, когда ей было всего три года. Но несмотря на это Дорофеева не только поддерживала связь с отцом, но и ходила вместе с ним на вокальные конкурсы и в музыкальную школу.

4. Ада Роговцева

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева потеряла сына Константина. Ему было 50 лет, когда он скончался в 2012 году от неизлечимой болезни. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, посвятил свою жизнь режиссуре театра и кино и даже успел поработать в Международной академии экологии.

5. Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина потеряла отца Александра Борисовича, когда ей был всего 21 год. Александр Ефросинин работал инженером-строителем в Керчи, а самым ярким воспоминанием телезвезды о детстве была рыбалка с отцом. В 2000 году после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием он скончался.

Могила отца Ефросининой находится в Керчи (территория аннексированного РФ Крыма), и пока телеведущая не может приезжать туда.

6. Настя Каменских

25 января 2021 года умер отец певицы 82-летний Алексей Иосифович Жмур. На эту дату у нее была запланирована премьера песни, и она даже думала ее перенести. Однако отец очень любил эту песню, поскольку в клипе снялась его супруга Лидия. Поэтому Настя посвятила лирическую композицию "Почуття" папе и представила ее в день смерти Алексея Иосифовича.

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