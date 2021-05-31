Олег Филимонов, Тина Кароль и другие украинские звезды, трагически потерявшие близких. Фото

Анастасия Польская
Анастасия Польская
Люди
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Олег Филимонов, Тина Кароль и другие украинские звезды, трагически потерявшие близких. Фото

Знаменитостям проще всего завидовать. Кажется, у них есть все: карьера, богатство, слава. Но за деньги самого главного не купить – семью.

Увы, звезды тоже теряют близких, и намного чаще, чем им того хотелось бы. Невыносимые потери родных понесли и певица Тина Кароль, и одесский юморист Олег Филимонов. OBOZREVATEL решил вспомнить, кто еще из украинских знаменитостей потерял своих близких.

1. Олег Филимонов

30 мая 2021 года шоу-бизнес всколыхнула жуткая весть: умер Эван Григор – внук одесского юмориста и народного артиста Украины Олега Филимонова. Мальчику было всего 15 лет. Ему стало плохо во время игры в баскетбол, он потерял сознание и не пришел в себя.

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Предварительной причиной назвали остановку сердца. Эван Григор – сын младшей дочери Филимонова Карины от первого брака. Она жила в Нью-Йорке шесть лет, где и родила сына. Позже семья вернулась в Одессу.

30 мая 2021 года умер внук одесского юмориста и народного артиста Украины Олега Филимонова

2. Тина Кароль

28 апреля 2013 года от рака умер муж Тины Кароль Евгений Огир. Ему было всего 33 года. Они были одной из самых счастливых семей украинского шоубиза. В 2007 году Огир стал продюсером певицы, а уже через год они обвенчались и родили сына Вениамина.

Счастью пришел конец в 2012-м. Евгению поставили страшный диагноз – рак желудка. Он лечился и в Украине, и в Европе, однако лечение не дало результатов. Артистка тяжело пережила смерть мужа, отменила все концерты и выступления, и даже пропала с радаров СМИ. Когда Кароль снова появилась на публике, на ее шее заметили цепочку с обручальным кольцом покойного мужа.

Евгений Огир и Тина Кароль в разные годы

3. Надя Дорофеева

Певица Надя Дорофеева в 2017 году потеряла отца Владимира. Об этом поклонникам она рассказала сама в Instagram, однако причину не назвала. Родители звезды развелись, когда ей было всего три года. Но несмотря на это Дорофеева не только поддерживала связь с отцом, но и ходила вместе с ним на вокальные конкурсы и в музыкальную школу.

Надя Дорофеева с отцом Владимиром (архивное фото)

4. Ада Роговцева

Украинская актриса театра и кино Ада Роговцева потеряла сына Константина. Ему было 50 лет, когда он скончался в 2012 году от неизлечимой болезни. Он участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, посвятил свою жизнь режиссуре театра и кино и даже успел поработать в Международной академии экологии.

Сын Ады Роговцевой скончался в 2012 году

5. Маша Ефросинина

Телеведущая Маша Ефросинина потеряла отца Александра Борисовича, когда ей был всего 21 год. Александр Ефросинин работал инженером-строителем в Керчи, а самым ярким воспоминанием телезвезды о детстве была рыбалка с отцом. В 2000 году после многолетней борьбы с тяжелым заболеванием он скончался.

Могила отца Ефросининой находится в Керчи (территория аннексированного РФ Крыма), и пока телеведущая не может приезжать туда.

Маша Ефросинина с родителями и младшей сестрой Лизой

6. Настя Каменских

25 января 2021 года умер отец певицы 82-летний Алексей Иосифович Жмур. На эту дату у нее была запланирована премьера песни, и она даже думала ее перенести. Однако отец очень любил эту песню, поскольку в клипе снялась его супруга Лидия. Поэтому Настя посвятила лирическую композицию "Почуття" папе и представила ее в день смерти Алексея Иосифовича.

Певица Настя Каменских с мамой и отцом

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