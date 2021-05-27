Alyona Alyona продала трек в цифровом формате за рекордную сумму

Украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona продала свою песню Galas в формате NFT за впечатляющую сумму – 7,7 тысяч долларов. Трек артистка записала совместно с канадским рэпером Dax.

Владелец украинской композиции также получил обложку этого NFT, пожизненный билет на все сольные концерты для него и его одного гостя. Об этом сообщила пресс-служба, передает издание "Гордон" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

NFT продали за 2,775 етериума – по состоянию на 27 мая это около 7750 долларов.

NFT – это вид криптографических токенов, каждый экземпляр которых является уникальным. Токен представляет собой своеобразный сертификат уникальности цифрового объекта и чаще всего применяется как подтверждение владением цифровым искусством. К примеру, это может быть картина, фотография, анимация, видеоклип и другие диджитал-объекты.

Популярным NFT стал в начале этого года. В марте аукционный дом Christieʼs выставил на продажу картину с NFT Everydays: The First 5000 Days художника Майка Винкельманна. Ее купили за $69,3 млн. На данный момент эта покупка остается рекорд ной по стоимости для NFT-токена.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Alyona Alyona в нюдовом белье и ботфортах снялась в новой пародии. С помощью нее исполнительница затронула тему, которая для многих является некомфортной – тему секса.