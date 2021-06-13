Как менялась Тина Кароль на протяжении карьеры: яркие фото звезды

София Ковнир
София Ковнир
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Как менялась Тина Кароль на протяжении карьеры: яркие фото звезды

Известная певица Тина Кароль – одна из самых ярких звезд нашей эстрады. Она удостоена звания народной артистки Украины и на сегодняшний день продолжает покорять сцену и все хит-парады.

Знаменитость с детства имела хороший слух и поэтому стала посещать музыкальную школу. Уже в 2005 году она стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины. О том, как Кароль менялась за свою творческую карьеру – читайте далее в материале OBOZREVATEL (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Артистка обрела популярность после участия в песенном конкурсе "Новая волна" в Юрмале в 2005 году. Также певица стала обладательницей специального приза российской исполнительницы Аллы Пугачевой – это деньги в размере 50 тысяч долларов.

Видео дня
Как Кароль выглядела в детстве
Тина Кароль еще маленькая

С композицией Show Me Your Love в мае 2006 года Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение в Афинах, где заняла седьмое место. Осенью 2012 года выступила в роли тренера в вокальном проекте "Голос. Дети", а весной 2013 года – в "Голосі країни 3".

С композицией Show Me Your Love в мае 2006 года Кароль представляла Украину на международном песенном конкурсе Евровидение
Тина Кароль стала солисткой Ансамбля Вооруженных сил Украины
Тина Кароль в юном возрасте

В январе 2008 года Кароль тайно вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. Спустя девять месяцев у супругов появился первенец – мальчика назвали Вениамином. К сожалению, в апреле 2013 года муж Кароль умер от рака.

В 2019 году СМИ заговорили о романе Кароль с певцом Даном Баланом. Отношения завязались во время совместной работы на шоу "Голос країни". Однако позже оказалось, что у артистов действительно хорошие отношения, но дружеские.

Тина Кароль стала очень популярной в Украине
Как раньше выглядела Кароль
Кароль позирует с короткой стрижкой
Кароль в дерзком образе

На сегодняшний день за Кароль наблюдают тысячи поклонников в Instagram и Facebook. Певица активно публикует снимки и ролики как в откровенных позах и нарядах, так и без макияжа, и в домашних образах.

На сегодняшний день за Кароль наблюдают тысячи поклонников в Instagram и Facebook
Как сейчас выглядит Кароль
Как Тина Кароль выглядит на сегодняшний день

В феврале 2021 года Кароль презентовала новый клип на песню "Скандал". Он держался несколько дней на 1-ом месте в трендах YouTube и получил множество положительных реакций от поклонников.

В феврале 2021 года Кароль презентовала новый клип на песню "Скандал"
Тина Кароль популярна и на сегодняшний день
Тина Кароль часто снимается в пикантных фотосессиях

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками смелым кадром, где она позирует без макияжа в облегающем спортивном костюме. Знаменитость показала себя с утра в спортзале.

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