Умер украинский актер и звезда фильма 'Весна на Заречной улице'

Умер известный украинский режиссер и актер, который прославился своей ролью в фильме "Весна на Заречной улице" Жан Мельников. Артисту было 84 года.

О смерти актера сообщил его сын – Андрей Мельников на странице в Facebook. Причину смерти артиста не назвали.

"Отец! Ты самый лучший Папа на земле! Ты всегда переживал не только за нас, твоих детей, но и за тех, кто были близки твоему сердцу, и старался делать для нас все! Ты дал нам больше, чем мог, и продолжаешь делать это и сейчас! Мы благодарим тебя и очень скучаем. Тебя не стало сегодня, в светлый праздник Пасхи, в 19:00. Мы не прощаемся и любим тебя", – написал сын актера в соцсети.

Что известно о Жане Мельникове:

Он был главным режиссером театра драмы и комедии в городе Днепр.

В театре Мельников отработал более 45 лет, сыграв более ста разноплановых ролей.

Актер запомнился зрителям своими ролями в фильмах: "Весна на Заречной улице" (сыграл сосед Ищенко по парте),"Педагогическая поэма" и "Вдали от Родины".

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