Тина Кароль, Макс Барских, Melovin: с каких шоу началась карьера украинских звезд. Архивные видео

Имена Тины Кароль, Макса Барских, Виталия Козловского и многих других известных артистов из Украины впервые прозвучали на талант-шоу.

Сегодня мало кто не видел клипы зажигательной певицы и телеведущей Тины Кароль, не болел за Костю Бочарова (Melovin) на Евровидении, а также не подпевал под песни Козловского. Однако не все смогут сразу сказать, с какой песни началась карьера наших знаменитостей. OBOZREVATEL решил вспомнить, какие знаменитости в свое время покорили сердца украинцев на шоу "Караоке на майдане", "Шанс" и "Х-Фактор".

1. Тина Кароль

Одна из самых известных певиц в украинском шоу-бизе – Тина Кароль – имеет армию поклонников не только в Украине, но и за ее пределами. Но мало кто помнит, что талантливая артистка начинала свою карьеру с шоу "Караоке на Майдане". В далеком 2005 году Тина Кароль застенчиво отвечала на вопросы Игоря Кондратюка о том, чем занимается. Тогда она рассказала, что только поступила в столичный Национальный авиационный университет. На Крещатике Тина Кароль исполнила песню Таисии Повалий "Сладким грехом".

2. MELOVIN

Это сейчас Константина Бочарова знают практически все украинцы, однако в свое время певцу пришлось потрудиться, чтобы достичь знаменитости. Начинал Бочаров со школьных выступлений и танцевальных постановок для одноклассников, затем стал частым гостем шоу "Караоке на майдане". Он покорил толпу сильным исполнением хита Адель "Hello", а также авторской песней "Не одинокая". Уже после "Караоке", артист пришел на "Х-фактор", стал победителем и обрел популярность.

3. Макс Барских

Макс Барских также начал свою карьеру с талант-шоу. И хоть "Караоке на майдане" не подарило ему пропускной билет в шоу-бизнес, его выступление в 2007 году запомнилось многим. Тогда еще Николай Бортник (настоящее имя артиста) исполнил песню Димы Билана "Never let you go" и даже пытался повторить движения российского вокалиста.

4. Виталий Козловский

Виталию Козловскому в "Караоке на майдане" повезло больше, чем Максу Барских. Артист покорил Игоря Кондратюка не только вокалом, но и харизмой. Именно в "Караоке на майдане" и "Шанс" Виталий Козловский осуществил свою мечту и из неизвестного парня, который просто любил петь и был танцором у Русланы, превратился в настоящую звезду.

5. MamaRika

MamaRika, она же Анастасия Кочетова, начала свою карьеру с шоу "Фабрика звезд 3". Девушка прославилась сначала под псевдоним Эрика. Она выступала на сцене проекта со своими песнями, дойдя до суперфинала под руководством композитора и продюсера Константина Меладзе. Сегодня MamaRika одна из самых успешных звезд в украинском шоу-бизнесе по версии журнала "Фокус".

