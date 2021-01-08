Тина Кароль показала лицо без макияжа

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
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Тина Кароль

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам лицо без макияжа.

Соответствующее видео звезда опубликовала у себя в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео Кароль сидит в оранжевом худи и синей шапке. На лице у певицы не заметно даже туши для ресниц.

Певица показал себя без макияжа.
Кароль без макияжа.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские звезды, среди которые Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Притула, Юрий Горбунов и другие, поделились своими любимыми традициями на Рождество Христово.

УкраинаТина Кароль