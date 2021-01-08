Тина Кароль показала лицо без макияжа

Украинская певица Тина Кароль показала поклонникам лицо без макияжа.

Соответствующее видео звезда опубликовала у себя в Instagram-stories (чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

На видео Кароль сидит в оранжевом худи и синей шапке. На лице у певицы не заметно даже туши для ресниц.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, украинские звезды, среди которые Тина Кароль, Оля Полякова, Сергей Притула, Юрий Горбунов и другие, поделились своими любимыми традициями на Рождество Христово.