Крещатик изменится после реконструкции. Проект
Институт "Киевдормостпроект" разработал план капитального ремонта улицы Крещатик в столице Украины.
Как сообщает "Вечерний Киев", после его воплощение будет обновлен внешний вид и функционал главной улицы.
Ремонт начнется от Европейской площади, на месте стыка брусчатки и асфальта, и продлится до Бессарабской площади, до примыкания бульвара Тараса Шевченко. Всего отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.
Как рассказал директор института Владимир Воробьев, на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей, обновят фонтаны.
Также заменят поврежденные зеленые насаждения, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Проектом генплана Киева планируется перенести деловой центр в промышленную зону "Теличка", расположенную между Выдубичами, Зверинцем, Саперной Слободкой и Корчеватым.
Также в планах разгрузить мосты через Днепр в Киеве по примеру Европы.