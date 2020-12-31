Крещатик изменится после реконструкции. Проект

Институт "Киевдормостпроект" разработал план капитального ремонта улицы Крещатик в столице Украины.

Как сообщает "Вечерний Киев", после его воплощение будет обновлен внешний вид и функционал главной улицы.

Ремонт начнется от Европейской площади, на месте стыка брусчатки и асфальта, и продлится до Бессарабской площади, до примыкания бульвара Тараса Шевченко. Всего отремонтируют 1165 метров дорожного покрытия и тротуарной части.

Как рассказал директор института Владимир Воробьев, на улице обустроят велодорожки и проведут капитальный ремонт инженерных сетей, обновят фонтаны.

Также заменят поврежденные зеленые насаждения, тактильные элементы покрытия и светофоры со звуковыми сигналами для людей.

Как сообщал OBOZREVATEL: