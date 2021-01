Тіна Кароль, Макс Барських, Melovin: з яких шоу почалася кар'єра українських зірок. Архівні відео

Імена Тіни Кароль, Макса Барських, Віталія Козловского про та багатьох інших відомих артистів з України вперше прозвучали на талант-шоу.

Сьогодні мало хто не бачив кліпи запальної співачки й телеведучої Тіни Кароль, не вболівав за Костю Бочарова (Melovin) на Євробаченні, а також не підспівував під пісні Козловського. Однак не всі зможуть одразу сказати, з якої пісні почалася кар'єра наших знаменитостей. OBOZREVATEL вирішив згадати, які знаменитості свого часу підкорили серця українців на шоу "Караоке на майдані", "Шанс" і "Х-Фактор".

1. Тіна Кароль

Одна з найвідоміших співачок в українському шоу-бізі – Тіна Кароль – має армію шанувальників не тільки в Україні, а й за її межами. Але мало хто пам'ятає, що талановита артистка починала свою кар'єру з шоу "Караоке на Майдані". У далекому 2005 році Тіна Кароль соромливо відповідала на питання Ігоря Кондратюка про те, чим займається. Тоді вона розповіла, що тільки вступила до столичного Національного авіаційного університету. На Хрещатику Тіна Кароль виконала пісню Таїсії Повалій "Солодким гріхом".

2. MELOVIN

Це зараз Костянтина Бочарова знають практично всі українці, проте свого часу співакові довелося потрудитися, щоб досягти знаменитості. Починав Бочаров зі шкільних виступів і танцювальних постановок для однокласників, потім став частим гостем шоу "Караоке на майдані". Він підкорив натовп сильним виконанням хіта Адель "Hello", а також авторською піснею "Не самотня". Вже після "Караоке", артист прийшов на "Х-фактор", став переможцем і набув популярності.

3. Макс Барських

Макс Барських також почав свою кар'єру з талант-шоу. І хоч "Караоке на майдані" не подарувало йому пропускний квиток в шоу-бізнес, його виступ у 2007 році запам'ятався багатьом. Тоді ще Микола Бортник (справжнє ім'я артиста) виконав пісню Діми Білана "Never let you go" і навіть намагався повторити рухи російського вокаліста.

4. Віталій Козловський

Віталію Козловському в "Караоке на майдані" пощастило більше, ніж Максу Барських. Артист підкорив Ігоря Кондратюка не тільки вокалом, але і харизмою. Саме в "Караоке на майдані" і "Шанс" Віталій Козловський здійснив свою мрію і з невідомого хлопця, який просто любив співати й був танцюристом у Руслани, перетворився на справжню зірку.

5. MamaRika

MamaRika, вона ж Анастасія Кочетова, почала свою кар'єру з шоу "Фабрика зірок 3". Дівчина прославилася спочатку під псевдонім Еріка. Вона виступала на сцені проєкту зі своїми піснями, дійшовши до суперфіналу під керівництвом композитора і продюсера Костянтина Меладзе. Сьогодні MamaRika одна з найуспішніших зірок в українському шоу-бізнесі за версією журналу "Фокус".

