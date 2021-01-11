MARUV, KAZKA и другие: звезды, которых открыл "Голос країни"

За свою историю существования проект "Голос країни" открыл множество настоящих талантов, среди которых MARUV, KAZKA и другие украинские звезды.

В преддверии нового сезона шоу "Голос країни" на канале "1+1", стоит вспомнить первые выступления участников, для которых этот проект стал началом пути к бешеной популярности. OBOZREVATEL собрал первые песни, с которых начали свою карьеру известные украинские артисты в вокальном шоу "Голос країни".

1. MARUV

Участница 4 сезона Анна Корсун пришла на проект, чтобы воплотить свою заветную мечту – стать певицей. На слепые прослушивания будущая знаменитость выбрала песню "Помоги мне" и смогла заинтриговать своим голосом сразу троих судей. Сегодня MARUV востребованная певица не только в Украине, но и в других странах СНГ.

2. Никита Алексеев (ALEKSEEV)

Никита Алексеев пришел на шоу еще будучи студентом университета. Он еще не знал, какую профессию выбрать: стать маркетологом или посвятить жизнь музыке. Для своего первого выступления на проекте "Голос країни" Алексеев выбрал сложную песню "Let's get it started" и смог развернуть только одно тренерское кресло. С 2015 года Никита начал активно заниматься сольной карьерой, и к сегодняшнему дню достиг популярности не только в Украине, но и далеко за ее пределами.

3. KAZKA

Участница 4 сезона Александра Зарецкая занималась вокалом еще с юного возраста, однако в реальной жизни часто сталкивалась со стереотипным восприятием ее творчества из-за лишнего веса. Зарецкая пришла на шоу, чтобы судьи выбрали ее по голосу, а не по внешности. На слепых прослушиваниях она поразила всех тренеров своей искренностью и непосредственностью. С 2017 года Александра известна как солистка группы KAZKA. Сегодня песни группы входят в мировые чарты и получают победы в музыкальных конкурсах.

4. LAUD

Участник 6 сезона Влад Каращук на проект пришел в 18 лет, чтобы продолжить династию музыкантов. Его отец – кларнетист, мама и бабушка – пианистки, а дедушка занимал должность директора киевского института музыки им. Р.М.Глиера. На проекте Влад развернул два красных кресла, а сегодня он уже прославился как "украинский Тимберлейк".

5. TAYANNA

Татьяна Решетняк приходила на шоу в 4 и 5 сезоне. Первая ее попытка стать певицей не увенчалась успехом: на слепых прослушиваниях Татьяна не смогла развернуть ни одного кресла. Однако, в пятом сезоне с проникновенной песней "Край, мій рідний край", смогла не только развернуть все четыре кресла, но и дойти до суперфинала. Сейчас певица не только выпускает новые хиты, но и работает ведущей программы "ЖЗЛ" на телеканале "1+1".

Как сообщал OBOZREVATEL, вокруг судейства Винника в шоу "Голос країни" возник скандал. Многие отказались смотреть эфир только из-за того, что одним из тренеров стал Олег Винник. Украинцы считаются, что шоу испортится.