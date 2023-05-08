Тина Кароль, которая будет выступить в финале Евровидения-2023, призналась, что ей стыдно за свой номер на конкурсе в 2006-м

В финале Евровидения-2023, который состоится уже в эту субботу, 13 мая, выступят известные украинские артисты, поскольку наша страна победила на конкурсе в прошлом году. Среди звезд, которые выйдут на сцену в Ливерпуле, и Тина Кароль. Она споет свой старый хит Show Me Your Love, с которым представляла Украину в 2006 году.

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Тогда исполнительница привезла для Украины достойное седьмое место, однако, как оказалось, сама Кароль недовольна своим конкурсным номером. Певица говорит, что ей несколько стыдно за свое выступление. Подробнее она рассказала в интервью М1.

Когда Тину пригласили выступить в финале Евровидения-2023 с песней Show Me Your Love, она несколько расстроилась, ведь не хотела вновь петь именно эту композицию. Авторами музыки, к слову, являются Михаил Некрасов и сама Тина Кароль, а слова написал Павел Шилько. Однако в Ливерпуле певица обещает представить новую версию трека, которому в этом году исполнилось целых 17 лет.

"Это был 2006 год. Начало карьеры… Я не то, чтобы не люблю это выступление, а стесняюсь. Там такой гротеск! Это мой комплекс неполноценности. И когда я получила приглашение, я поняла, что, Боже, я должна петь эту песню. Я сразу спросила, можно ли я другую песню спою? И я подумала, что нужно какую-то фишку сделать, но я себя притормаживаю, чтобы не сделать больше, чем нужно. Мы поменяли аранжировку, чтобы сделать песню более современной и модерновой", – поделилась звезда.

Знаменитое белое платье, в котором зажигала Кароль на Евровидении в 2006-м до сих пор висит в ее гардеробе, однако, как можно понять со слов артистки, выступать в Ливерпуле она будет в совершенно другом образе.

"Платье… не нужно залазить в то платье, хотя я влезла, я пробовала. Сразу, когда получила приглашение пошла его мерять", – прокомментировала Кароль.

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