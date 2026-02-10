"Это было прекрасно. Так остро, изысканно и соблазнительно. Я даже не знаю, можно ли описывать его выступление на льду как соблазнительное, но именно таким оно и было", – восхищался на NBC Терри Геннон, американский спортивный комментатор, говоря о выступлении танцоров на льду Эмилеи Зингас и Вадима Колесника. "Они притянули нас к центру льда, сделали нас частью своего мира – и это было просто блестяще от начала до конца".

Видео дня

Далее текст на языке оригинала

На момент, коли я перестала дивитися змагання, молода пара – Емілея Зінґас (23) і Вадим Колесник (24) – посідала друге місце із загальним результатом 83,53 бала.

Обидва живуть і тренуються в Детройті, штат Мічиган. Колесник приїхав до Сполучених Штатів із Харкова, Україна, у 2016 році – у 14-річному віці – як юний спортсмен, щоб тренуватися з відомим тренером Ігорем Шпільбандом. Минулого літа Вадим отримав громадянство США. Три роки тому до нього в США приєдналася мати, але більшість родини залишилася в Україні.

Двом членам його родини вдалося дістатися на Ігри в Мілані- Кортіні, зібравши кошти на GoFundMe – AP помилково написало "полетіти", – і коментатори NBC, здавалося, щиро були вражені тим, наскільки складним є шлях із Харкова до Мілана. "Це зайняло два дні!" – пояснив один із них.

Брат Вадима, який вступив до лав Збройних сил України, та батько залишилися в Україні, а його мати залишилася у Детройті, вирішила не ризикувати перетином кордону назад до США, перебуваючи в процесі оформлення грін-карти, повідомляє AP.

Вадим розповів знімальній групі NBC, що його засмучує те, що люди починають забувати: війна в Україні все ще триває. Він говорить про війну в інтерв’ю й виступає проти участі російських спортсменів в Олімпійських іграх.

"Для мене це терористична держава. Вони щодня вбивають українців. Поки війна не закінчиться, їм там не місце", – сказав він AP.

Вадим також розповідав журналістам, наскільки важко йому було зосереджуватися на фігурному катанні, коли Росія знищувала його співвітчизників. Бізнес його батька був зруйнований, а в його старому районі впала бомба.

"Коли війна тільки почалася, – розповів він AP, – це кардинально вплинуло на моє життя, особливо на моє життя в спорті. Я намагався вилити всі почуття, всі емоції в катання, але це не найкращий спосіб тренуватися. Я так сильно хотів бути успішним".

Емілея була для нього опорою. "Треба пам’ятати, що ця війна дуже близька його серцю, – сказала вона. – Щодня йому надсилають відео й повідомлення про друзів, які загинули або були поранені. Це нелегко. Протягом останніх чотирьох років щодня на ньому лежить величезний тягар".

Зінґас має подвійне громадянство – Кіпру та США – і раніше представляла Кіпр як сольна фігуристка, але не змогла кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2022 року в складі команди. Тепер пара стає зірками, що сходять, у складі збірної США.

Ще у 2022 році тренер Вадима шукав для нього партнерку, побачив, як катається Емілея, і запропонував їм спробувати виступати разом.

"Я взагалі ніколи не каталася з кимось на льоду. Навіть тримати його за руку спочатку було дуже дивно. Але я досить швидко звикла", – розповіла Емілея сайту ice-dance.com.

Вони говорять одне про одного з явним захопленням, відзначаючи талант і відданість. Під час їхнього олімпійського танцю коментатори звернули увагу на атлетизм Емілеї – у неї є гімнастичне минуле – та природний талант Вадима.

Емілея вивчає нейронауки та психологію в Університеті Вейн Стейт у Детройті. Вадим здобув ступінь магістра зі спортивної освіти та спортивної психології в Харківському університеті, навчаючись переважно онлайн.

І так, вони зустрічаються – за даними Heavy.com.

"Так, Зінґас і Колесник зустрічаються. Дует із Нові (околиця Детройту - ТВ), штат Мічиган, підтвердив, що вони у стосунках, але ще не одружені", – повідомляє видання. "Вони не катаються, як двоє окремих людей в одній програмі. Вони катаються як єдине ціле. Підтримка між ними не гучна, але постійна".