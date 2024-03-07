'Так что – нам отдать страну в руки врагу?' Фагот резко ответил Скрипке на фразу о баянисте

Известный украинский музыкант Олег "Фагот" Михайлюта считает, что в условиях полномасштабной войны нет разницы, кем ты был в мирную жизнь – при любых обстоятельствах военнообязанный украинец должен быть готов взять в руки оружие и защитить Родину. Мобилизация, по его мнению, касается каждого, будь ты артист или баянист. Последнее, кстати, является ответом другому музыканту Олегу Скрипке.

В своем недавнем интервью лидер группы "Вопли Видоплясова" оскандалился тем, что назвал себя баянистом, который якобы не имеет никакого отношения к мобилизации из-за своей деятельности. Фагот категорически не согласен с такой позицией. Свое мнение он высказал в интервью Gazeta.ua.

Один из лидеров группы "ТНМК" отметил, что на фронте сейчас также много людей, когда-то никоим образом не связанных с военным делом.

"Да никто не фронтовик! Так что – нам просто отдать страну в руки врагу? Ясно, что есть люди более причастные к военному делу и имеют к этому талант. Однако надо понимать, что сейчас каждый мужчина в Украине должен уметь защищать себя, своих близких, родное село или город... Никто из нас не выбирал путь стать убийцей, но когда идут убивать тебя – надо брать в руки оружие. Это касается абсолютно всех, и артисты не исключение. Не умеешь обращаться с оружием или управлять дроном – иди учись ", – ответил Скрипке его коллега.

Напомним, во время интервью и ответа Скрипки о том, что он "у мамы баянист", его также поставила на место ведущая. Ольга Немцева сначала молча слушала нелепые ответы знаменитости, а после этого не выдержала и ответила: "Баянист – гражданин, избиратель и баянисты сейчас на фронте. У нас нет четкого разделения. Вчера ты варил кофе профессионально, а сегодня ты профессиональный штурмовик".

Ранее OBOZ.UA писал, что лидер группы "Вопли Видоплясова" выдал порцию абсурдных стереотипов и пожаловался на "незащищенность" и "притеснение" мужчин. Скрипка убежден, что красивые женщины "притягивают к себе абьюзеров хамовитым поведением", и именно якобы из-за этого становятся жертвами насилия.

Также певец попал в громкий скандал из-за своих сексистских и гомофобных заявлений.

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