Олег Скрипка снова оскандалился нелепыми заявлениями о женщинах. 6 примеров, что певец считает их 'низшей кастой'

Известный украинский музыкант Олег Скрипка в очередной раз оскандалился своими сексистскими заявлениями. Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" не только выдал порцию абсурдных и уже давно неактуальных стереотипов, но и пожаловался на "незащищенность" и "притеснение" мужчин. Например, по мнению артиста, представители его пола "страдают", потому что отдел с мужской одеждой в магазинах находится преимущественно на втором или на третьем этаже, а с женской – на первом.

Кроме того, Скрипка убежден, что красивые женщины "притягивают к себе абьюзеров хамским поведением", и именно якобы из-за этого становятся жертвами насилия. Громкие скандальные заявления певец сделал в интервью Алексею Суханову для его YouTube-канала. OBOZREVATEL собрал шесть примеров-цитат звезды, которые показывают его нелепую и несовременную позицию.

"Феминизм – это незрелость личности женщин"

Так, по мнению Скрипки, феминизм – это как бы "игра" для девочек-подростков, которые в силу возраста протестуют против родителей и их установок.

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"Феминизм нужен подросткам, когда они в подростковый период отвергают родителей. Им нужно построить свою самостоятельность. Это незрелость личности женщин. И когда женщина созреет, тогда, как мы с возрастом возвращаемся к родителям и можем построить с ними здоровые отношения, женщинам нужно построить такие же отношения с мужчинами. В прошлом в Европе был мачизм, и феминизм – это реакция на мачизм. В Украине мачизм почти не представлен", – убежден артист.

"Мужчины незащищены законом, потому что мужские отделы в магазинах на втором этаже"

Каждый год от домашнего насилия погибают 600 украинских женщин. В общей сложности, по информации ПРООН, от физического домашнего насилия в Украине страдают около 2 миллионов женщин. Именно поэтому женщины так озабочены своими правами и незащищенностью. Однако Скрипку это мало волнует. Он считает, что мужчины от насилия и несправедливости страдают больше, ведь отделы мужской одежды чаще всего размещают на втором, а не на первом этаже.

"Наверное, в моем окружении как раз есть домашнее насилие только в другую сторону: и морально, и психологически, а иногда и физически. И на сегодняшний день, к сожалению, мужчина законом никак не защищен. Вы бывали когда-то в магазинах одежды? На первом этаже находится женская одежда, иногда – на втором. А уже на третьей – мужская. Я – мужчина, который любит красиво одеваться. Для меня это реально проблема. Потому что мужской одежды раз в пять меньше, чем женской", – выдал Скрипка.

"Красивые женщины по-хамски ведут себя и притягивают насилие"

После предыдущего заявления совсем не удивительно, что Скрипка придерживается мнения: "женщины сами виноваты в насилии", или как еще его называют "значит было за что". В частности, музыкант осуждает красивых женщин за "хамское" и "неприветливое" поведение, которое якобы отталкивает "лучших" мужчин, как он, и привлекает абьюзеров.

"Как правило, красивые женщины, они очень по-хамски себя ведут по отношению к мужчинам. Они не улыбаются, не смотрят в глаза, они тебе не сделают жеста никакого. Я как мужчина, который никогда не сделает первого шага, меня эти женщины всегда отталкивали. Они отталкивают лучших мужчин, а самих быков зажигают как жертвы. Поэтому красивые девушки притягивают к себе агрессивных мужчин и страдают от насилия из-за своего поведения", – выдал артист.

Посоветовал сыну устроить "тест-драйв" будущей жене

Скрипка считает, что ему не следует знакомиться с девушками своих сыновей, а те же приводят своих подруг домой, чтобы показать отцу. Так что музыкант посоветовал наследникам разбираться самостоятельно и устраивать будущим женам "тест-драйв". Это демонстрирует, что артист относится к женщинам как к вещам, которые можно протестировать и выбросить, если не подойдет.

"Н*хер ты ее сюда привел, устрой ей тест-драйв", – поделился своим ответом Скрипка, когда сын привел свою девушку домой для знакомства.

"Женщине нет смысла ничего рассказывать"

"Женщины они иррациональны. Это парням еще что-то можно рассказать, а женщине рассказывать нет смысла", – этим выражением Скрипка откровенно унижает женщин, считая их будто "низшей кастой", которая не имеет интеллекта, логического мышления и вообще способности что-то понимать.

О половом воспитании: "Улица научит"

"Я считаю, что половое воспитание — это не функция родителей. У нас раньше было, что улица научит, сейчас в школе об этом рассказывают... Ну в диких племенах были какие-то шаманы, которые там сексуально освящали. А мы дикое племя. Мы по сравнению с людьми культурными еще дикое племя", – говорит Скрипка.

Ведущий заметил противоречивость в словах звезды и спросил: "Так может мы дикие, что с детьми о сексуальном образовании не говорим?" Скрипка затруднился ответить на этот вопрос, однако остался при своем мнении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Олег Скрипка попал в громкий скандал из-за своих сексистских и гомофобных заявлений. По мнению фронтмена группы "Вопли Видоплясова", феминизм и ЛГБТ-сообщество – это признаки "нездорового" украинского общества, негативно влияющие на рост популяции людей наравне с войной и эпидемией. Детальнее – по ссылке.

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