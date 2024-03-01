'Я у мамы баянист'. Украинская ведущая поставила на место Олега Скрипку, убеждавшего, что артисты далеки от войны

Украинская ведущая Ольга Немцева пошла наперекор музыканту Олегу Скрипке, который несколько раз попадал в скандал из-за спорных заявлений. Во время интервью артист попытался оправдаться за свою мысль, что "война не тотальная", а тех, кто не хочет воевать, можно отпускать из страны за донат.

59-летний певец назвал себя "баянистом", который не может корректно высказываться по поводу мобилизации, но ведущая возразила, что мало кто из героев ВСУ были профессиональными воинами до вторжения России. Разговор состоялся во время телемарафона "Єдині новини".

Ольга Немцева спросила, до сих пор ли Олег Скрипка считает, что мужчин можно было бы отпускать за границу в обмен на донат, после чего певец заметно напрягся.

Он намекнул, что ведущая пытается его подставить и манипулировать, на что зрителям включили прямую речь звезды во время интервью каналу "Пряма червона".

"У нас война тяжелая, но не так тотальная, что нам 100% мужчин нужно. Если чувак хочет сбежать и он не мотивирован, то какой из него воин будет?.. Нужно сделать систему, чтобы он не военкомату или пограничнику бабки платил, а пусть сделает донат – и может уезжать. Политика запрета никогда не работала",– говорил Скрипка.

Фронтмен группы "Вопли Видоплясова" подчеркнул, что никому не указывает, ничего не предлагает и не является специалистом, но "если бы кто спросил" у него, то он имеет именно такое мнение.

"Я сейчас озвучу свое мнение, а потом кто-то это использует. Потом я буду виноват. Мы ведь этого не хотим или хотим? Какая задача у нас? Набрать лайков и меня макнуть?" – спросил артист.

Он назвал себя "баянистом", у которого нет полномочий и опыта рассуждать о таких вопросах, как мобилизация. На этом моменте терпение лопнуло у ведущей, которая до этого молча слушала гостя.

"Баянист – гражданин, избиратель и баянисты сейчас на фронте. У нас нет четкого разделения. Вчера ты варил кофе профессионально, а сегодня ты профессиональный штурмовик", – поставила точку Ольга Немцева.

Ее коллега Алина Доротюк не смогла пройти мимо этого разговора и обнародовала его на своем канале, похвалив ведущую. "А между тем "я у мамы баянист" Олег Скрипка", – написала она.

Ранее OBOZ.UA писал, что лидер группы "Вопли Видоплясова" выдал порцию абсурдных стереотипов и пожаловался на "незащищенность" и "притеснение" мужчин. Скрипка убежден, что красивые женщины "притягивают к себе абьюзеров хамовитым поведением", и именно якобы из-за этого становятся жертвами насилия.

Также певец попал в громкий скандал из-за своих сексистских и гомофобных заявлений.

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