Монро сравнила Скрипку с Путиным после фразы, что феминизм и ЛГБТ 'мешают человечеству плодиться'

Известный украинский музыкант Олег Скрипка на днях попал в громкий скандал из-за своих сексистских и гомофобных заявлений. По мнению фронтмена группы "Воплі Відоплясова", феминизм и ЛГБТ-сообщество – это признаки "нездорового" украинского общества, которые негативно влияют на рост популяции людей на уровне с войной и эпидемией.

В обществе заявления артиста встретили с хейтом. Не удержалась от комментариев и травести-дива Монро, которая выступает за защиту прав не только представителей ЛГБТ-сообщества, но и женщин. В своем Telegram-канале шоувумен поставила Скрипку на место.

Так, в интервью Натальи Влащенко, которая, к слову, была генеральным продюсером телеканала кума Путина, коллаборанта Виктора Медведчука ZIK, Скрипка выдал: "У человечества есть два механизма: один механизм, чтобы размножаться, а другой – чтобы остановить популяцию. К сожалению, есть такие страшные инструменты, как война, чтобы остановить популяцию людей, то есть глобальная причина войны для того, чтобы нас было меньше. Есть болезни, эпидемии и т.д. Есть феминизм, чтобы остановить, и есть эти ЛГБТ".

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После этого певец сразу же добавил, что не против ни феминисток, ни ЛГБТ-представителей, однако считает, что в "здоровом обществе" их быть не должно.

"То есть я не против феминисток и не против ЛГБТ-историй. Но я за здоровое общество, за то, чтобы Украина развивалась и преуспевала. А для этого должна быть основа – это здоровое общество. Как у хасидов, как у украинцев. Настоящих. В моем кругу у меня четверо детей – это минимум. И украинцы должны не отставать от хасидов... А если ты хочешь иметь четверых детей, в такой семье феминизм останавливает популяцию. Потому что нет уважения друг к другу. Если мы обожаем женщин, а женщина, если она ведет себя как верхняя, это БДСМ. Это не семья", – выпалил артист.

Монро же подбирать красноречивых изречений не стала. Обнародовав скандальный фрагмент с интервью она назвала Скрипку тем словом, которым обычно в Украине называют президента-террориста Владимира Путина. Как известно, диктатор также придерживается позиции, что в обществе не должно быть представителей ЛГБТ, а "пропаганда гомосексуализма" запрещена в РФ на законном уровне.

"Олег Скрипка, вы – х*йло", – написала Монро.

Ее, кстати, поддержали и другие интернет-пользователи, которые в комментариях попытались донести музыканту, почему его взгляды сбегаются с "ценностями" России.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Скрипка нарвался на хейт из-за высказываний о мужчинах, которые во время полномасштабной войны выехали заграницу. По мнению музыканта, "политика запрета" не работает, а потому мужчинам, которые не хотят оставаться в Украине, нужно давать возможность выехать.

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