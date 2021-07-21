Священник покинул тяжелобольную МакSим

Духовник российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Лука – покинул Москву. Он призвал людей молиться за артистку, которая была госпитализирована с пневмонией, а близким и поклонникам – надеяться на чудо.

Священник отбыл в Свято-Троицкий женский монастырь в Симферополе. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

При этом МакSим до сих пор находится в стабильно тяжелом состоянии. Директор знаменитости Маргарита Соколова также попросила священника продолжать молиться за исполнительницу.

"Святой Лука, моли Бога о нас! А вы, дорогой батюшка, помолитесь за нас!" – написала Соколова.

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"О Марине были какие-то слухи в прессе, что она без сознания. Так вот, у нее сознание есть. Она сподобилась и совершила соборование, и святое причастие, и молится. Не буду сейчас уточнять подробности, каким образом и откуда это, но это достоверно", – заявлял ранее духовник певицы.

Напомним:

Певица МакSим пожаловалась на плохое самочувствие. Еще 13 июня она выступала на сцене с температурой тела 39 градусов. Тогда на странице в Instagram МакSим сообщила, что несколько раз сдавала тест на коронавирус , однако результат был отрицательным.

Позже артистка попала в больницу и ее ввели в состояние искусственной комы из-за пневмонии. У исполнительницы диагностировали сильное поражение легких и низкую сатурацию (насыщение крови кислородом).

Спустя некоторое время появилась информация, что состояние здоровья МакSим стало ухудшаться – у артистки обнаружили поражение более 75% легких.

Коротко о знаменитости:

МакSим – российская певица, автор, исполнительница и музыкальный продюсер. Она обладательница 15 статуэток "Золотой граммофон".

Успех пришёл к певице с выпуском 28 марта 2006 года альбома "Трудный возраст", который разошелся тиражом более 1,5 миллиона копий, и в 2007 году МакSим стала самой коммерчески успешной певицей в России.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, директор российской певицы МакSим (Марины Абросимовой) – Маргарита Соколова – заявила, что на сегодняшний день состояние артистки стабильно тяжелое, после того как она была госпитализирована с пневмонией. При этом ухудшений у знаменитости не наблюдается.