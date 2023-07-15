Свадьба Дорофеевой и Кацурина: Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, а Дантес рассекретил, пригласили ли его

В шоу-бизнесе активно обсуждают новоиспеченных супругов – певицу Надю Дорофееву и ресторатора Михаила Кацурина – после публикации звезд об их свадьбе. Так, ведущая и подруга семьи Маша Ефросинина показала свой образ за $9 тысяч, в котором поздравляла пару, а экс-муж исполнительницы Владимир Дантес признался, пригласили ли его на церемонию.

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Хотя свадьба прошла около месяца назад, обсуждать ее начали только сейчас, поскольку влюбленные скрывали от фанатов важное событие. Ефросинина пообщалась с Дантесом на YouTube-канале (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Ведущая в Instagram продемонстрировала свой образ, в котором посетила свадьбу звездной пары. На ней было короткое платье-цветок от украинского бренда J'amemme в нежно-фиолетовом цвете. Наряд дополнили серебряный клатч Chanel и босоножки на каблуке от Prada.

На сайте бренда цена платья – 1250 евро (51 тысяча гривен), а сумка стоит почти 7400 тысяч долларов (270 тысяч гривен). Завершением образа стали очки от Celine.

Очевидно, не встретив на свадьбе бывшего супруга Нади Дорофеевой, ведущей стало интересно, получил ли он приглашение от пары. На интервью с Дантесом Ефросинина озвучила этот вопрос. Певец заявил, что не общается с бывшей, поэтому их с возлюбленной – экс-женой Михаила Кацурина – не пригласили.

"Меня – нет, Дашу – тоже нет. Но мы знали о ней до этого. А так, я думаю, что это было бы странно. Даша с Мишей общаются, потому что у них есть совместные бизнесы и общие дети. Странно не общаться. Мы с Даней не общаемся", – объяснил Дантес.

Напомним, история любви Кацурина и Дорофеевой год назад повергла в шок фанатов. Дело в том, что ресторатор с супругой и Дорофеева с певцом Владимиром Дантесом многие годы дружили семьями. Прошлой весной пары почти одновременно развелись, а уже вскоре стало известно о романе Кацурина и Дорофеевой и Дантеса с Кацуриной. Обо всех подробностях читайте здесь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Дантес на своем стендап-шоу пошутил о сексе бывшей жены и лучшего друга. Черный юмор оценили не все поклонники.

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