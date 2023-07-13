Дорофеева вышла замуж за Кацурина и показала первые фото со свадьбы

Известная украинская певица Надя Дорофеева вышла замуж за киевского ресторатора и музыканта Михаила Кацурина. Слухи о том, что пара узаконила свои отношения, ходили с середины июня этого года, и вот месяц спустя влюбленные их подтвердили.

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Артистка разместила на личной странице в Instagram фотографии со свадьбы с избранником. Она не уточнила, когда именно расписалась с Кацуриным, однако фаны предполагают, что это произошло еще месяц назад, как раз в разгар соответствующих слухов.

И даже новость о своем втором браке Дорофеева сообщила в ироничном стиле с подвязкой к сплетням, которые распространялись в сети.

Так, певица написала: "Говорят, Кацурин и Дорофеева тайно поженились. Не знаем, правда это или нет, но такие фотки в телефонах у нас есть".

Исполнительница выбрала для важного события стильное платье в бохо-стиле приталенного силуэта, а жених появился на церемонии в черном оверсайз-костюме, кедах и кепке.

Помимо снимков, звезда также поделилась трогательным черно-белым видео с церемонии.

В комментариях пару поспешили поздравить поклонники и знаменитые коллеги.

История любви Кацурина и Дорофеевой год назад шокировала подписчиков. Дело в том, что ресторатор с женой и Дорофеева с певцом Дантесом много лет дружили семьями. Прошлой весной пары почти одновременно развелись, а уже скоро стало известно о романе Кацурина и Дорофеевой и Дантеса с Кацуриной. Обо всех подробностях – читайте здесь.

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