В сети распространились слухи, что Дорофеева и Кацурин готовятся к свадьбе: история любви пары

Известная украинская певица Надя Дорофеева и киевский ресторатор Миша Кацурин планируют пожениться. По крайней мере именно такую информацию распространил фэшн-журналист, экс-редактор Elle и Harper’s Bazaar Роман Тимофеев.

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В своем Telegram-канале "Жирным шрифтом" он объяснил, что ходят слухи о возможном бракосочетании пары. А в комментариях даже заявили, что это произойдет якобы сегодня, 15 июня.

"Ходят слухи, что Надя Дорофеева готовится сыграть свадьбу с Кацуриным в ближайшие дни", – написал Тимофеев в своем блоге.

В соцсетях певицы и ее бойфренда никаких намеков на возможное торжество, как можно было догадаться, нет. Впрочем, фаны не исключают, что слухи могут оказаться правдой.

Напомним, в марте 2022 года Надя Дорофеева и на тот момент еще ее муж, популярный певец и шоумен Владимир Дантес шокировали фанатов тем, что больше не вместе. После новости о разводе знаменитостей об аналогичных намерениях заявили их близкие друзья Михаил Кацурин и его супруга Даша Кацурина.

Это дало повод для фанатских предположений о том, что Дорофеева и Кацурин могут встречаться.

Позже слухи о романе певицы с ресторатором подтвердились, а поклонники бывшей пары обратили свое внимание на то, что и Дантес с Дашей Кацуриной проводят подозрительно много времени вместе. Впоследствии они тоже начали встречаться.

Дорофеева и Кацурин за время отношений получили немало хейта в свой адрес. Впрочем, это не сломало пару. Сейчас они открыто говорят о своих чувствах и регулярно публикуют совместные фото или видео.

Стоит отметить, что у Кацуриных есть двое совместных детей. Дорофеева нередко проводит время и с ними.

Кроме того, артистка и ее бойфренд выпустили совместный трек о своей истории любви со всеми ее перипетиями в виде хейта от поклонников, лжи в прессе и т. д.. Композиция получила название "Щоб не було".

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Дантес на своем стендап-шоу пошутил о сексе бывшей жены и лучшего друга. Черный юмор оценили не все поклонники.

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