Кацурин и Дорофеева поженились? Блогер рассказал подробности очень тайной свадьбы певицы

Известный украинский блогер Богдан Беспалов, который на своем канале сплетничает с подписчиками, поделился эксклюзивом. Фоловеры рассказали автору блога, что певица Надя Дорофеева и ресторатор Михаил Кацурин тайно поженились в Киеве.

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Празднование якобы было таким секретным, что всем гостям и персоналу заклеивали камеры на телефонах. Об этом Беспалов рассказал на своем YouTube-канале (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Около недели назад в СМИ распространилась информация, что о свадьбе артистки проговорился фэшн-журналист, экс-редактор Elle и Harper's Bazaar Роман Тимофеев.

Дорофеева и ее избранник не комментировали это заявление, но дали понять, что о церемонии ничего не знают. Впрочем, блогеру Беспалову стало известно, что свадьба все же состоялась. Пара якобы праздновала в ресторане "Курени" в Киеве, куда пригласила 68 гостей.

Чтобы информация не выплыла, абсолютно всем, включая персонал, заклеивали камеры на телефонах. Из звездных гостей были ведущие Антон Птушкин, Андрей Шабанов, Маша Ефросинина, певец Макс Барских, продюсер Ирина Горова и ведущий Дмитрий Комаров.

Звезда кулинарного шоу "МастерШеф" Владимир Ярославский разрабатывал праздничное меню. Беспалов также отметил, что супруги не пригласили никого из проекта "MOZGI", друга Дорофеевой Позитива и продюсера Алексея Потапенко.

Описывая наряды молодоженов, блогер рассказал: "Свадебные образы Дорофеевой и Кацурина были неклассические. Кацурин выглядел как из своих видео. Только цветок жениха пристегнут. У Нади – нетрадиционное платье слим (облегающий фасон – ред.) цвета айвори (слоновой кости – ред.). Из комплекта верхняя тоненькая кофточка с длинными рукавами".

Ранее OBOZREVATEL писал, что Дорофеева в честь дня рождения своего любимого разместила в личном блоге трогательный пост, на котором страстно его целовала. Не всем понравились романтические жесты пары на камеру.

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