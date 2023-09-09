Стивен Фрай повторил противоречивое фото Елены Зеленской, за которое ее критиковали украинцы

Известный британский комедийный актер Стивен Фрай, на днях прибывший в Киев по приглашению Офиса президента Украины, повторил фото первой леди Елены Зеленской, за которое ее год назад критиковали украинцы. Звезда присел на лестницу, развел ноги и сложил руки перед собой, позируя для фотографов.

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Так он ждал встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Кадр появился в Instagram артиста, который насчитывает более 700 тысяч подписчиков (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"В Офисе президента за 5 минут до моей встречи с президентом Зеленским. У меня был удивительный разговор. Фото будут вскоре. Конечно, я не мог пронести свой телефон во внутренние помещения, но там были фотограф и видеооператор, поэтому я опубликую, когда получу их материал", – написал Стивен Фрай.

Перед камерами артист позировал, сидя на коврике, которым застелили ступеньки, в окружении мешков с песком. В прошлом году подобный кадр сделал легендарный фотограф Энни Лейбовиц для диджитал-версии американского журнала Vogue с Еленой Зеленской.

Первую леди тогда обвинили в том, что она "неправильно" села, не продемонстрировала женственность и утонченность во время войны. За первую леди вступились звезды шоу-бизнеса и иностранные читатели, увидевшие в ее позе силу украинских женщин во время войны и отсылку к обложке журнала и картине французского художника Анри де Тулуз-Лотрека "Клоунесса Ша-Ю-Као".

Первую леди тогда, кстати, упреки некоторых хейтеров огорчили. Она заверила, что уважает мнение каждого, но все же ощущала неприятный осадок. Однако Елена Зеленская нашла и позитив в оживленном обсуждении ее снимков.

Как писал OBOZREVATEL, Стивен Фрай приехал в Киев, чтобы провести третий Саммит первых леди и джентльменов. Несколько дней он делился фотовпечатлениями из Украины. После этого актер побывал в Бабьем Яру.

Он также заявил, что хотел бы, чтобы у президента России Владимира Путина произошел инсульт, а сам диктатор закончил жизнь где-нибудь в подвале.