'Чтобы у Путина был инсульт': Стивен Фрай призвал российских окупантов уйти из Украины, а ВСУ пожелал победы

Известный британский комедийный актер и режиссер Стивен Фрай призвал Запад не прекращать поддержку украинцев и пожелал Вооруженным Силам Украины успехов на поле боя. Он также хотел бы, чтобы у президента России Владимира Путина произошел инсульт, а сам диктатор закончил жизнь где-нибудь в подвале.

Видео дня

По словам актера, российские оккупанты должны отступить и покинуть украинские территории. Об этом и другом знаменитость рассказал в эксклюзивном интервью главному редактору информационной службы телеканала ICTV Елене Фроляк.

"Но вот что бы я хотел сейчас конкретно – чтобы Запад не прекращал поддержку украинцев. Я ведь немного волнуюсь из-за американских выборов в следующем году. Я, конечно, желаю Вооруженным Силам Украины успехов на поле боя. А россиянам скажу, что единственное решение для них – отступить, прекратить говорить ультиматумами типа: "Вот отдадите Донбасс, то, может, мы подумаем". Нет, вы не можете им отдать то, что им не принадлежит", – высказался актер.

Кроме того, Фрай отметил, что не все меряется силой: нужно еще уметь балансировать между разногласиями мнений общества.

"Украинцам я желаю устойчивости и грации, несмотря ни на что. Быть сильными – это еще не все. Надо иметь утонченность, давать право на существование разных мнений в обществе и умело балансировать между ними", – обратился актер к украинскому народу.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Стивен Фрай поделился своими впечатлениями с первого дня, проведённого в Украине. Он расхвалил наших людей за юмор и несокрушимость.