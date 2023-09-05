Стивен Фрай расхвалил украинцев на весь мир: чем врачи, воины на протезах и вдовы героев поразили легендарного актера в Киеве

Известный британский актер и комик Стивен Фрай поделился своими впечатлениями от первого дня, проведённого в Украине. За короткий промежуток времени он успел увидеть многих украинцев со сложными судьбами, которые поразили звезду.

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Пост появился в его Instagram, где собрал почти 20 тысяч лайков. Фрай заявил, что врачи, воины на протезах и вдовы героев не потеряли решимость сопротивляться врагу и чувство юмора (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

"Что за денек. Не могу поверить, что я приехал в Киев только 12 часов назад. За это время я успел понаблюдать за хирургической операцией раненого солдата (в больнице прозвучала сирена воздушной тревоги, но никто не обратил на нее внимания, потому что был пациент, о котором нужно было заботиться). Потом я встретил двух молодых людей, которые смеялись, когда дразнились из-за различий между их новыми протезами ног", – начал Стивен Фрай.

Британцу удалось пообщаться с вдовой, которая всего две недели назад потеряла мужа в войне с российскими оккупантами. Украинка удивила звезду своим несокрушимым духом.

"Всех их объединяло необыкновенное чувство юмора, а также глубокая, непоколебимая решимость противостоять варварам, стоящим у ворот, и сохранить свою независимость и суверенитет. Война способна пробудить в людях самое худшее, но иногда и самое лучшее", – резюмировал артист.

Добавим, что Стивен Фрай приехал в Киев по приглашению Офиса президента Украины. Ему предложили провести третий Саммит первых леди и джентльменов, посвященный психическому здоровью.

"Для меня большая честь получить приглашение, и, по моему мнению, проведение такого саммита очень хорошо свидетельствует об открытости, а также о здравом разуме украинского правительства. Это совсем не пропагандистский трюк, а настоящая встреча неврологов, социологов, психологов и работающих с психическими травмами", – рассказал британец.

В своем блоге он показал, что ехал в украинскую столицу "Укрзалізницею", а также уже успел посмаковать котлетой по-киевски и встретиться с украинским художником Никитой Титовым.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Елена Зеленская провела пресс-конференцию в канун третьего Саммита первых леди и джентльменов, который пройдет в Киеве 6 сентября. Подробнее об этом – читайте по ссылке.