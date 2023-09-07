"Ужасный эпизод в истории": британский актер Стивен Фрай посетил Бабий Яр в Киеве и поделился впечатлениями. Фото
Известный британский комедийный актер, режиссер и писатель Стивен Фрай, который на днях прибыл в Киев по приглашению Офиса президента Украины, чтобы провести третий Саммит первых леди и джентльменов, побывал в Бабьем Яру. Место одного из крупнейших массовых расстрелов евреев на оккупированной нацистской Германией территории сильно впечатлило звездного гостя из Британии.
Своими эмоциями от увиденного Фрай поделился на личной странице в Instagram. Актер рассказал своим подписчикам, которых у него больше 705 тысяч, историю этого урочища.
"Если вы не знаете о Бабьем Яре, посмотрите. Ужасный эпизод в истории. Тысячи и тысячи (33 700 по некоторым данным) евреев, расстрелянных нацистами на краях яра, их сбрасывали друг на друга бесконечными слоями мертвых. Цыгане, те, кого сочли "умственно отсталыми", и многие другие. В последние дни войны (о, они понимали, что совершили неимоверное зло) трупы сжигали, а пепел развеивали по ветру, надеясь, что вместе с ним развеются и воспоминания", – рассказал поклонникам кинематографист.
Фрай отметил в публикации Всемирный центр памяти жертв Холокоста "Яд ва-Шем", добавив, что подобные организации помогают новым поколениям беречь в памяти такие страшные и жестокие странички мировой истории.
"Память и имя" существует для того, чтобы вернуть имена и сделать память нетленной. Теперь это прекрасный мемориал, хотя и бесконечно печальный", – поделился актер своими впечатлениями от Бабьего Яра.
Отметим, ранее Фрай поделился своими впечатлениями от первого дня, проведенного в Украине. Он расхвалил наших людей за юмор и несокрушимость. Британцу удалось пообщаться с вдовой, которая всего две недели назад потеряла мужа в войне с российскими оккупантами.
Ранее OBOZREVATEL писал, что Стивен Фрай призвал Запад не прекращать поддержку украинцев и пожелал Вооруженным Силам Украины успехов на поле боя. Он также хотел бы, чтобы у президента России Владимира Путина "произошел инсульт", а сам диктатор "закончил жизнь где-нибудь в подвале". Подробности – в нашем материале.
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