Ставки выросли: букмекеры назвали участника Нацотбора, который может поехать на Евровидение-2024 от Украины

Уже 3 февраля состоится финал Национального отбора на Песенный конкурс Евровидение-2024, где 11 участников будут соревноваться за право представлять Украину в Мальме, Швеция. По этому случаю букмекеры активно делают ставки на предполагаемого победителя.

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Таким образом, по состоянию на 22 января, победу прочат Jerry Heil и alyona alyona с композицией "Teresa & Maria" и шансом в 58% по данным Eurovision World. Интересно, что 18 января этот показатель составлял 54%, то есть вероятность победы артисток стремительно растет.

К слову, отрыв между первыми ступенями рейтинга впечатляет. Второе место, по мнению букмекеров, займет певец Melovin с песней "Dreamer" – его победу оценили в 15%. Бронзу Нацотбора может получить исполнительница Anka с треком Palala и шансом в 7%.

Напомним, конкурсная песня "Teresa & Maria" от Jerry Heil и alyona alyona разорвала украинские чарты буквально за день с момента выхода в сети, установив первый рекорд Евровидения-2024.

Однако не обошлось и без скандала: украинцев возмутило упоминание о неоднозначной личности Матери Терезы. В комментариях ее называли садисткой и конченой стервой. Дуэт певицы и репера молчать не стал, ответив на критику.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что букмекеры уже прочат Украине победу на Евровидении-2024. Кто вошел в пятерку главных претендентов на хрустальный микрофон – читайте в нашем материале.

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