Песня alyona alyona и Jerry Heil установила первый рекорд Евровидения-2024: в чем смысл Teresa & Maria

11 января были опубликованы долгожданные песни участников Нацотбора на Евровидение-2024, которые уже 3 февраля сразятся за право представлять Украину на песенном конкурсе в Швеции. С момента выпуска треков прошел один день, однако можно предположить, что у украинцев уже появились фавориты среди артистов.

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Конкурсная песня Teresa & Maria певицы Jerry Heil и репера alyona alyona стремительно ворвалась в украинские тренды Youtube. По состоянию на 16:00 12 января композиция дуэта занимает 2 место среди самых популярных роликов на платформе.

Исполнители выставили общий пост в Instagram, где отметили, что всего за сутки Teresa & Maria заняла первое место в приложении My Eurovision Scoreboard, согласно баллам еврофанов со всего мира.

Дуэт также рассказал об истинном месседже, стоящим за песней. По словам авторов, смысл заключается в необходимости объединиться "для добрых дел и важных побед". Jerry Heil и alyona alyona верят: именно так можно донести правду и быть услышанными в мире, полном шума. Единение, о котором идет речь в треке, символизирует Украину, которая стала "единственным механизмом", чтобы дать отпор врагу.

Интересно, что после выхода Teresa & Maria мнения украинцев разделились. Все из-за неоднозначной личности святой Матери Терезы, которая является одним из ведущих образов песни. Стерва, садистка, лицемерка – такими словами описали ее в комментариях под треком. Почему упоминание о Матери Терезе вызвало такую бурную реакцию в сети – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA писал обо всех песнях финалистов Национального отбора на Евровидение-2024. В каком порядке будут выступать конкурсанты и как звучат их треки – можно узнать здесь.

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