'Была садисткой и конченой стервой': Jerry Heil и alyona alyona ответили на скандал из-за Матери Терезы в песне к Евровидению

Певица Jerry Heil и репер alyona alyona ответили на критику по поводу их песни "Teresa & Maria", написанной для Нацотбора на Евровидение-2024. Мнения украинцев о композиции разделились, ведь одной из ведущих личностей, упомянутых в треке, стала Мать Тереза.

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Монахиня известна как своими добрыми делами, так и неоднозначной репутацией. Однако участницы Нацотбора объяснили в интервью Радіо Промінь, почему не стоит заострять на этом внимание.

Исполнительницы заверили, что Мать Тереза, как и Дева Мария – лишь символ, о котором идет речь в припеве. Jerry Heil призвала не зацикливаться на неоднозначности личности, ведь "люди, которые это пишут, не рассматривают ситуацию с двух сторон: не знают, кто распространял эту информацию о ней, за какие деньги, с какой целью".

Alyona alyona подчеркнула, что, по словам их подписчиков, информация на зарубежных ресурсах совсем иная. Дуэт продолжил: политику против Матери Терезы вела Индия из-за политических и религиозных вопросов. "Ее вклад нельзя нивелировать. Когда человек вообще ввел понятие хоспис и добра", – добавила репер.

Она также вспомнила, что монахиня вела аскетический образ жизни, сравнив ее с современными волонтерами: "Мы все Мария, Тереза, кто делал без денег, без ничего. Просто потому, что мы желали победы, так как и она желала, чтобы люди жили, не умирали, вот и все. Типа, образ спорный, но песня не о ней".

После выхода песни Jerry Heil и alyona alyona сеть потряс новый скандал. Украинцы раскритиковали артисток за упоминание Матери Терезы, написав в комментариях, что монахиня была стервой и лицемеркой, которая прикрывалась благотворительностью, а на самом деле убивала тысячи людей в антисанитарии, выступала против контрацепции и абортов. Подробнее – читайте в нашем материале.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, что, несмотря на неоднозначность святой, композиция alyona alyona и Jerry Heil "Teresa & Maria" установила первый рекорд Евровидения-2024. Исполнительницы объяснили в чем действительно смысл конкурсного трека.

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