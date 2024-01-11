'Была садисткой и конченой стервой': что не так с песней 'фавориток' Нацотбора alyona alyona & Jerry Heil и почему ее критикуют

Финалисты нацотбора на Евровидение 2024 года презентовали свои конкурсные песни, поэтому украинцы уже активно обсуждают композиции, одна из которых будет звучать на мировой сцене. "Фаворитками" неофициально считаются две известные певицы, выступившие в дуэте – alyona alyona & Jerry Heil. Их трек набрал больше всего просмотров по состоянию на сейчас.

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Песня звезд называется "Teresa & Maria", а в ней упоминаются, как понятно из названия, святая Матерь Тереза и Дева Мария. Если ко второй у украинцев вопросов нет, то образ канонизированной благотворительницы довольно противоречив.

"С нами Мама Тереза и Дева Мария", – повторяется на украинском и английском языках.

Мотив песни запоминается, она содержит как этнические, так и современные мотивы, поэтому к звучанию мало у кого возникли замечания. Однако выбор персонажей оставил неприятное послевкусие у многих слушателей.

"Единственный нюанс: мать Тереза – очень негативный персонаж. Могут быть вопросы в дальнейшем", "Мать Тереза была еще той конченой стервой", "Довольно сомнительный выбор о ком петь, учитывая, что мать Тереза была ужасным человеком, который своей "благотворительностью" убивал тысячи людей в антисанитарии, выступали против контрацепции, абортов", "Некомфортно в припиве", "Зачем было приплетать сюда мать Терезу? Это садистка и лицемерка, которая наслаждалась страданиями других. Джерри – одна из моих любимых певиц, но поддержка от ее романтизированного мифа по отношению к этой ужасной женщине огорчает", – высказались комментаторы, знакомые с биографией святой.

Существует немало теорий и свидетельств, что "святость" матери Терезы – миф. Многие люди, основываясь на исследованиях историков, считают ее лицемерной персоной, которая наживалась на больных.

"Жестокость матери Терезы поражала даже представителей преступного мира. Например, преступник Джо Бруско, который был дружен с матерью Терезой, говорил следующее: "Если она свята, то я – Иисус Христос". Это же должно о чем-то говорить", – рассказывала религиовед Анастасия Федосеева.

Многочисленные иностранные издания критиковали церковь и почитателей матери Терезы. Например, в статье The Telegraph говорится о британском враче, который был шокирован антисанитарными условиями в ее заведениях, где якобы "лечили" больных.

Ее организацию называют "культом", а саму основательницу часто обвиняют в том, что она обрекала больных на ужасную смерть, не давая им обезболивающих.

Как бы то ни было, упоминание о такой противоречивой особе, которая проталкивала в массы совершенно непопулярные сейчас идеи о запрете абортов и тп, может плохо повлиять на оценку песни alyona alyona & Jerry Heil на Евровидении.

Ранее OBOZ.UA писал о всех песнях участников нацотбора, которые презентовали 11 января. Во время события были презентованы 11 треков конкурсантов, а также проведена жеребьевка, определившая порядок выступлений в финале Нацотбора.

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