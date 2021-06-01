Стало известно, с кем Елизавета II посетит парад в честь своего юбилея

Герцог Кентский принц Эдвард сопроводит королеву Великобритании Елизавету II на традиционном параде в Лондоне в честь дня рождения монарха вместо ее покойного супруга принца Филиппа. Мероприятие состоится 12 июня.

Об этом сообщает издание Daily Mail. По словам инсайдеров, в связи с кончиной герцога Эдинбургского в текущем году парад будет сокращенным и не таким пышным, как обычно. Он пройдет на территории Виндзорского замка, именно эта резиденция сейчас является главной для Елизаветы II.

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Напомним, что день рождения монархов Соединенного королевства отмечается дважды. Елизавета II родилась 21 апреля 1926 года, однако официальное празднование планируется в первую, вторую или третью субботу июня.

21 апреля Елизавета II трогательно обратилась к людям и поблагодарила их за поддержку и доброту, проявленные после смерти ее мужа. Королева опубликовала соответствующее послание в день своего 95-летия.

Монарх провела день рождения в Виндзорском замке в трауре по Филиппу. Также в связи с этим Букингемский дворец принял решение отложить публикацию нового официального портрета королевы. Отметим, что его представляли ежегодно в день рождения Елизаветы в течение многих десятков лет.

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