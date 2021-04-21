Елизавета II впервые после смерти мужа обратилась к людям
Королева Великобритании Елизавета II трогательно обратилась к людям и поблагодарила их за поддержку и доброту, проявленные после смерти ее мужа, принца Филиппа.
Соответствующее послание было опубликовано на странице Букингемского дворца в Instagram 21 апреля, в день 95-летия королевы. Елизавета II отметила, что сейчас она переживает период глубокой печали, однако для нее было утешением видеть и слышать, как в Соединенном Королевстве, Содружестве и во всем мире отдана дань уважения Филиппу.
"Моя семья и я хотели бы поблагодарить вас за всю поддержку и доброту, проявленную к нам в последние дни. Мы были глубоко тронуты и постоянно напоминаем себе, что Филипп оказал такое необычайное влияние на бесчисленное количество людей на протяжении всей своей жизни", – подытожила королева.
Напомним, что Елизавета II проведет свой день рождения в Виндзорском замке в трауре по своему супругу, принцу Филиппу, который ушел из жизни 9 апреля в возрасте 99 лет.
Также в связи с трауром Букингемский дворец принял решение отложить публикацию нового официального портрета королевы. Отметим, что его представляли ежегодно в день рождения Елизаветы в течение многих десятков лет.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка. Церемония прощания с герцогом состоялась 17 апреля.
Королева Великобритании Елизавета II в скором времени может покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга она намерена перебраться в Виндзорский замок.