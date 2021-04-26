Принц Чарльз задумал исключить Гарри и Меган из королевской семьи – СМИ

Британский принц Чарльз в целях экономии денег планирует сократить семью монархов, когда станет королем. Скорее всего, он начнет с сына, принца Гарри и его жены Меган Маркл.

Об этом сообщает издание Mirror со ссылкой на королевского биографа Анджелу Левин. По словам инсайдеров, титулов могут лишиться все без прямой линии наследования. Таким образом в "фирме" останутся Чарльз и его жена Камилла, а также принц Уильям и Кейт Миддлтон с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.

Остальным родственникам – принцам, принцессам и их потомкам – предложат устраиваться на работу и содержать себя самостоятельно. Вероятно, у них заберут титулы и статусы патронов различных организаций.

"Принц Чарльз уже давно хотел сократить монархию, чтобы сэкономить деньги, чтобы люди оправдывали те средства, которые получают от налогоплательщиков... Королева Елизавета II долго пыталась удержать большую семью вместе "по сентиментальным причинам". Но Чарльз хочет изменений, и думаю, он это сделает", – пояснила Левин.

72-летний принц Чарльз, как старший ребенок королевы Великобритании, занимает первое место в очереди на британский престол. Именно он должен стать королем после смерти Елизаветы II.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее:

в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.