Принца Филиппа похоронили в Великобритании

Супруга королевы Великобритании Елизаветы II принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.

В траурной церемонии, которая состоялась 17 апреля, приняли участие сотни военных и члены королевской семьи. Гроб с телом принца на специально модифицированной машине марки Land Rover Defender был перевезен из частной часовни Виндзорского замка в часовню Святого Георгия (чтобы просмотреть фото, доскролльте новость до конца).

За гробом шли члены королевской семьи – дети и внуки. Сама королева Елизавета II, прибыла в часовню отдельно. По пути похоронного кортежа были выстроены представители королевского флота, королевских морских пехотинцев, гвардейских королевских полков Шотландии и королевских ВВС.

Перед службой страна почтила память герцога минутой молчания. По окончании панихиды гроб с телом герцога был опущен в королевский склеп.

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