Елизавета II может навсегда покинуть Букингемский дворец – СМИ

Царствующая королева Великобритании Елизавета II в скором времени может покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга принца Филиппа она намерена перебраться Виндзорский замок. Герцога Эдинбургского похоронили на территории этого дворцового комплекса в часовне Святого Георгия.

Издание Hellomagazine пишет, что Ее Величество еще проведет лето в Балморале и Рождество в Сандрингеме, чтобы после переехать в Виндзор (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

Именно здесь монарх с мужем провели последние месяцы вместе: королева с принцем Филиппом самоизолировались в замке с момента объявления национального локдауна в прошлом году в мае.

При этом Букингемский дворец все равно останется особенным местом для королевы. Ведь именно в нем она была коронована 1953-м году.

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