Елизавета II может навсегда покинуть Букингемский дворец – СМИ
Царствующая королева Великобритании Елизавета II в скором времени может покинуть Букингемский дворец. Такое решение объясняется тем, что после смерти своего супруга принца Филиппа она намерена перебраться Виндзорский замок. Герцога Эдинбургского похоронили на территории этого дворцового комплекса в часовне Святого Георгия.
Издание Hellomagazine пишет, что Ее Величество еще проведет лето в Балморале и Рождество в Сандрингеме, чтобы после переехать в Виндзор (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).
Именно здесь монарх с мужем провели последние месяцы вместе: королева с принцем Филиппом самоизолировались в замке с момента объявления национального локдауна в прошлом году в мае.
При этом Букингемский дворец все равно останется особенным местом для королевы. Ведь именно в нем она была коронована 1953-м году.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее:
Елизавета II оставила на гробу принца Филиппа письмо со своим детским прозвищем. Записка, написанная от руки 94-летней Елизаветы II, была подписана именем Лиллибет. Оказывается, ранее такое прозвище она получила от своего отца, короля Георга VI из-за того, что в детстве не могла выговаривать свое полное имя.
Также стало известно, что написала Елизавета II в прощальной записке мужу. В письме было всего три слова – "С любовью, Елизавета".