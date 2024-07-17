Экс-участница группы "Ранетки", прославившаяся благодаря съемкам в одноименном сериале, Валерия Козлова помогла предателю Украины Юрию Бардашу попасть в Москву в 2022 году. Как заявила опальная актриса, поддерживающая российскую пропаганду и войну, она с гражданским супругом буквально спасли путиниста от тюрьмы в Грузии.

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Именно оттуда экс-украинец впервые объявил о своей пророссийской позиции. В интервью Козлова вспомнила, что в это время смотрела эфир Бардаша и горячо поддерживала его.

"В конце он подвел черту, что мы все – российские люди. При этом находится в Грузии. У нас глаза задергались. Сразу позвонили и говорим: "Юра, Грузия – недружественная для нас страна. Очень опасно, очень рискованно. Нужно срочно уезжать", – выдала "ранетка", чей отец родился в Черкассах.

Однако Бардаш не сразу поверил друзьям, потому сначала отказался от побега в РФ. Позже ему позвонили другие знакомые, чьи слова уже испугали беглеца.

"Ему сообщили, что за ним выехал "Грузинский Легион". И тогда Юра собрал свои рюкзачки. Мы договорились, что его на границе с Абхазией встретят. Уже оттуда он доехал до Москвы. Друзей не бросаем", – закончила россиянка.

Напомним, Бардаш назвал украинцев фашистами из-за лозунга "Україна – понад усе". Его экс-украинец сравнил с фразой Deutschland über alles (Германия – превыше всего), которую можно было услышать из уст немецких лидеров во время Второй мировой войны.

В Москве путинист критикует ВСУ, президента и даже родных. Словами "зоопарк, цирк уродов, националисты и фашисты" он, очевидно, описывает и своего маленького сына Георгия, который во время благотворительного концерта в Варшаве зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Украина".

Как писал OBOZ.UA, Служба безопасности Украины уже объявила подозрение Бардашу, призвавшему захватить Киев и Харьков. Тем временем в РФ ему выдали гражданство.

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