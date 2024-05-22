Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

Служба безопасности Украины объявила подозрение предателю Юрию Бардашу, призывавшему захватить Киев и Харьков. Музыкант и продюсер родом из Алчевска, который сейчас живет в России, мог нарушить четыре статьи Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры собрали доказательную базу на коллаборанта. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – объявили в СБУ.

Напомним, что Бардаш уже получил российский паспорт и агитировал за диктатора Владимира Путина перед так называемыми "выборами" президента РФ.

Живя в Украине, продюсер создал популярные проекты "Грибы" и Wellboy, однако позже он назвал украинцев фашистами из-за лозунга "Україна – понад усе". Его экс-украинец сравнил с фразой Deutschland über alles (Німеччина – понад усе), которую можно было услышать из уст немецких лидеров во время Второй мировой войны.

В Москве Бардаш критикует ВСУ, президента и даже родных. Словами "зоопарк, цирк уродов, националисты и фашисты" он, очевидно, описывает и своего маленького сына Георгия, который во время благотворительного концерта в Варшаве зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Україна".

Бардаша подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий. Кроме этого, за ним было замечено распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Коллаборант пропагандирует войну, оккупацию украинских городов, оправдывает террористов и подыгрывает российской пропаганде в своих соцсетях.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер высказался по поводу Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки. Предатель "объяснил" позицию певца, назвав ее антироссийской.

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