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Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

Катерина Малай
Люди
2 минуты
1,7 т.
Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

Служба безопасности Украины объявила подозрение предателю Юрию Бардашу, призывавшему захватить Киев и Харьков. Музыкант и продюсер родом из Алчевска, который сейчас живет в России, мог нарушить четыре статьи Уголовного кодекса Украины.

Сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры собрали доказательную базу на коллаборанта. Об этом сообщили на официальной странице ведомства.

Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

"Поскольку фигурант скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства", – объявили в СБУ.

Напомним, что Бардаш уже получил российский паспорт и агитировал за диктатора Владимира Путина перед так называемыми "выборами" президента РФ.

Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

Живя в Украине, продюсер создал популярные проекты "Грибы" и Wellboy, однако позже он назвал украинцев фашистами из-за лозунга "Україна – понад усе". Его экс-украинец сравнил с фразой Deutschland über alles (Німеччина – понад усе), которую можно было услышать из уст немецких лидеров во время Второй мировой войны.

В Москве Бардаш критикует ВСУ, президента и даже родных. Словами "зоопарк, цирк уродов, националисты и фашисты" он, очевидно, описывает и своего маленького сына Георгия, который во время благотворительного концерта в Варшаве зачитал строчки стихотворения украинского поэта Николая Верещака "Моя Україна".

Бардаша подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя, а также распространении материалов с призывами к совершению таких действий. Кроме этого, за ним было замечено распространение материалов с призывами к изменению границ территории в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины.

Призывал захватить Киев и Харьков. СБУ сообщила о подозрении продюсеру-предателю Юрию Бардашу

Коллаборант пропагандирует войну, оккупацию украинских городов, оправдывает террористов и подыгрывает российской пропаганде в своих соцсетях.

Ранее OBOZ.UA писал, что продюсер высказался по поводу Андрея Данилко, известного по образу Верки Сердючки. Предатель "объяснил" позицию певца, назвав ее антироссийской.

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