Сравнивает украинцев с фашистами и молится на Путина: абсурдные заявления Бардаша, желающего стереть Родину с лица земли

После четырех месяцев молчания известный украинский продюсер Юрий Бардаш, создавший популярные проекты "Грибы" и Wellboy, дал понять – он выбрал сторону России. Шоумен, родом из Алчевска, сознательно разорвал все отношения с коллегами и семьей, а также сжег все мосты с Украиной. Он стал сотрудничать с российскими артистами, все чаще поливая грязью соотечественников.

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OBOZREVATEL вместе с вами вспомнит, какими скандальными заявлениями отличился путинист Бардаш, а также расскажет, почему он перешел на сторону убийц. Напомним, начало войны предатель встретил на Шри-Ланке, потому он понятие не имеет, каково это жить под обстрелами.

Однажды Бардаш назвал украинцев фашистами, так как ему не понравился лозунг "Україна – понад усе". Его Юрий сравнил с фразой Deutschland über alles (Германия – превыше всего), которую часто можно было услышать из уст немецких лидеров во время Второй мировой войны. А в день рождения Путина мужчина пожелал диктатору быть президентом еще 10-15 лет, ведь он "великий правителем земель русских".

Мужчина критикует украинскую власть, обвиняет Владимира Зеленского во лжи и высмеивает защитников Украины. "Какое ВСУ? Это те пацаны, которые жили в своей деревне, коровам хвосты крутили? Их просто схватили всех, и в печку. Матери сошли с ума от горя. Нет пацанов, нет никого. А наши артисты взывают: "Поможем ВСУ", – высказался Бардаш.

Продюсер считает, все украинцы – заложники. Он предрекает родной стране тяжелую судьбу, желая, чтобы тут происходили кровавые теракты, как 11 сентября 2001 года в США. "В моем понимании, украинский народ сейчас находится в заложниках, и начнутся теракты, которые людям даже не снились. 11 сентября будет казаться цветочками по сравнению с тем, что будут устраивать на территории Украины", – выдал свои больные фантазии шоумен.

Несмотря на все свои грехи, Юрий хочет вызвать жалость к себе, утверждая, что его подстрекнули перейти на сторону РФ. От мужчины отвернулись родственники и друзья, а товарищи начали называть "коллаборационистом" и "сепаратистом". "Меня объявили приспешником России, коллаборационистом, сепаратистом. Я понимаю, вы все злые. Но это не я разжигаю межнациональную рознь. Я за дружбу… А на выходе – от меня открестились все", – плачется путинист.

Напомним, OBOZREVATEL ранее сообщал, что певица Елка за год войны ни разу не упомянула в своих постах родную страну. Более того, она продолжает развлекать московскую элиту и кичиться роскошным трехэтажным особняком в РФ, который построила за украинские деньги. Как изменилась предательница и где сейчас она – читайте в нашем материале.

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