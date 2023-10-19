Стала известна причина преждевременной смерти актера 'Каламбура' и 'Маски-шоу' Сергея Гладкова

Близкий друг артиста Сергея Гладкова, которого не стало 19 октября, актер Алексей Агопьян считает, что преждевременная смерть артиста может быть связана с коронавирусной инфекцией. Кроме того, актер перенес оперативное вмешательство, которое прошло неудачно.

Об этом Алексей рассказал в телефонном разговоре с OBOZ.UA. Агопьян дружил с Гладковым с 70-х годов.

"В последнее время он очень сильно болел, – рассказывает OBOZ.UA Алексей Агопьян. – И ковидом переболел, и перенес операцию на суставе. Оперативное вмешательство прошло не очень удачно, делали повторно… Он стал лежачим – в гипсе, пока все это должно было зажить. Мы очень надеялись, что все будет хорошо, – он потихоньку шел на поправку. Из лежачего превратился в сидячего. Но, к сожалению, все закончилось вот так... Официально вывода пока нет – может, и коронавирус так повлиял – очень подлая болезнь. Он переболел этой инфекцией больше года назад. Потом срочно должны были поменять сустав – а организм истощен. За ним все время ухаживала жена, концертмейстер одесской консерватории. И мы приезжали, когда могли".

Видео дня

"Он одессит, все время жил в Украине, – продолжает Алексей Мигранович. – Мы все из Одессы – весь "Каламбур". Почему считают, что это российский продукт, не знаю. "Каламбур" шел и в Украине, и в Америке, и мы снимали его почти десять лет, все время были вместе, даже в "Деревне дураков", где три центральных персонажа – Мужик, Морячок и Баба, был еще Медведь, вот его я играл, а до того, как начали вместе работать в юмористических проектах, знали друг друга по самодеятельности в Одесском политехе. Мы оба его заканчивали. Я его знаю еще с 70-х годов. Знал, к сожалению…"

"Как человек он был отличным, профессионалом своего дела, – добавляет Алексей. – Очень талантливым – мы же писали "Каламбур" сами и являемся авторами всех юмористических сценок. Большинство реприз придумывал именно он – был источником очень неожиданных решений. В "Каламбуре ", кроме актерской деятельности, занимался всеми эффектами – весь звук создан и собран им. И потом, когда не стало этого телепроекта, каждый начал искать работу. Кто-то из нас продолжал служить в актерской профессии, кто-то выбрал что-то другое. Там вот Сергей стал звукорежиссером. Его приглашали не только на украинские проекты. Есть такой продюсер Юрий Володарский, он живет и работает в Америке. Вот с ним много сотрудничал Сергей Гладков. Совместных историй у нас огромное количество. Как говорят, "вы лучше не трогайте". Миллион всего интересного пережили вместе".

Сергей Гладков наиболее известен по ролям в телешоу "Каламбур" и "Деревня дураков". Гладков играл в "Крутом пике", неудачника в "Баре Каламбур" и Дранкеля в "Железном капуте". Актер также снимался в "Маски-шоу". Сергею Гладкову было 60 лет.

Ранее OBOZ.UA писал, что Сергей Гладков говорил о войне и где провел последние годы.

Также OBOZ.UA писал, что в Германии скончался известный украинский шоумен и бывший советник секретаря СНБО Сергей Сивохо. О разговоре с ним за неделю до смерти, непростом характере и семье рассказали друзья артиста, читайте в нашем материале.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!