Смерть Сергея Гладкова: что Мужик из 'Деревни дураков' говорил о войне, где провел последние годы и что не так с 'Каламбуром'

Украинский актер из Харькова Сергей Гладков, о смерти которого стало известно 19 октября, свои последние годы прожил в Одессе. Тележурнал "Каламбур", участником которого был украинец, прославился во многих постсоветских странах, поэтому о трагической новости написали топовые пропагандистские СМИ.

Однако россияне не раскрыли политическую позицию Гладкова, что не удивительно, ведь он публично не выступал с антивоенными заявлениями. OBOZ.UA решил рассказать, кого поддерживал Гладков, где он провел последние годы и в каких отношениях остался с коллегой по сериалу "Деревня дураков" Валерием Качаевым из РФ (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Политическая позиция

25 февраля 2022 года Сергей Гладков на странице Facebook обновил фото, добавив символику Украины. Этим он дал знать поклонникам, что не поддерживает Россию в развязанной войне. Однако артист продолжил разговаривать на русском.

Видео дня

Толерантность к языку страны-агрессора также пропагандирует проект "Каламбур", который и сообщил о смерти актера. На главном фото тележурнала говорится: "Все люди смеются на одном языке", а посты, как и видео, преимущественно русскоязычные.

О войне комики пишут редко, публикуют фото с россиянином Леонидом Якубовичем и архивные кадры. Кроме того, одесситы ведут страницу "ВКонтакте" для аудитории из РФ, ведь в Украине доступ к российскому ресурсу ограничен. Из-за такой позиции новость о смерти украинца распространили топовые пропагандистские СМИ, которые и словом не упомянули о политических взглядах актера.

Сам Гладков на личной странице писал о задержании коллеги из "Деревни дураков" Валерия Качаева, сыгравшего Морячка. В этом единственном от начала полномасштабной войны посте видно, что россиянин осуждает вторжение РФ.

Последние годы

Сергей Гладков не был слишком активен в соцсетях. О его деятельности известно только с постов. Артист пиарил старые и новые проекты "Каламбура", следовательно, вероятно, продолжал свою работу в команде. Поскольку юмористы работают в Одессе, где и пройдет прощание со звездой, можно предположить, что страну он не покидал.

Дружба Мужика с Морячком

Единственный пост Гладкова, который появилось после 24 февраля 2022 года – это информация о задержании его друга, коллеги по "Деревне дураков" Валерия Качаева.

"Валера Качаев задержан на России", – сообщал украинец, добавляя скриншот с антивоенными призывами. Он написал название РФ с маленькой буквы и предлог "на", что свидетельствует о пренебрежении к стране-агрессору.

Качаев написал на остановке общественного транспорта у трассы М-7 во Владимирской области несколько пацифистских лозунгов, а также библейскую заповедь "Не убий", за что заплатил 30 тысяч рублей. Как дальше сложилась его судьба, пропагандисты не писали.

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