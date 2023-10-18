'Уже было тяжело ходить'. Друзья и коллеги Сергея Сивохо – о разговорах за неделю до смерти, непростом характере и единственном сыне

Во вторник, 17 октября, не стало актера и юмориста Сергея Сивохо. Друзья и коллеги шоумена рассказали, каким он был разным.

Своими воспоминаниями они поделились в разговоре с OBOZ.UA. Тренеры из "Лиги смеха" вспомнили его победу в первом сезоне проекта, а снявший Сивохо в своем фильме режиссер Олег Фиалко проанализировал его жизненные ошибки.

Юрий Горбунов: "Люди, которые соображают в юморе – очень ценны"

"Надо сказать, что он был человеком с непростым характером, так гонорливым, – рассказывает телеведущий и продюсер Юрий Горбунов, который в свое время был одним из тренеров "Лиги смеха". – Однако очень ценил товарищей, особенно тех, с кем был знаком много лет. Мы не были особыми друзьями, но мне очень нравилось за ним наблюдать. Знаете, люди, которые что-то соображают в юморе – они очень ценны. Мы отработали вместе три сезона. Сергей – победитель "Лиги Смеха" в первом сезоне – мы его поэтому называли "гуру". Помню, несколько раз на съемки приезжала его жена и сын".

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Игорь Ласточкин: "Он мне говорил: "Малый!"

Еще один тренер Лиги смеха, юморист Игорь Ласточкин узнал о том, что Сивохо не стало, от OBOZ.UA.

"Мы очень давно не общались, – говорит Игорь Ласточкин. – О том, что он болеет, было известно. Даже в "Лиге смеха" он пропустил один сезон из-за болезни Если честно, мы немного общались, тогда – пересекались в гримерке… Он мне говорил: "Малый!". Это понятно, а какой я по сравнению с ним? Но так, чтобы дружили, такого не было. В первом сезоне он стал победителем, в третьем его не было – заболел, потом – вернулся, впоследствии – снова непросто. Я его больше помню, когда наблюдал за ним по телевизору в юности. Появляется на большом экране в каком-то ТРЦ. Люди проходят, начинает с ними говорить. Этот необычный формат мне нравился. Думал, вот бы приехать в Киев – и попасть к нему в программу. А в конце концов мы пересеклись в "Лиге смеха".

"А почему вы решили о нем спросить сейчас? – продолжает Игорь. "Потому что его не стало", – отвечаю. "Вот это информация" – тихо протягивает Ласточкин и некоторое время молчит.

"Я очень поздно закончил работать, еще не заходил в телефон. Вы сказали – меня подбросило! – добавляет впоследствии. – Лет четыре назад несколько раз видел его сына, когда приходил на "Лигу Смеха". Я не знаю, сколько ему лет , но был выше меня на две головы. Ну было в кого – не по годам высокий".

Юрий Ткач: "Не знал, что он лечится в Германии"

"Это просто беда! – не сдерживает эмоций в разговоре с OBOZ.UA юморист Юрий Ткач. – Мы увидели информацию ночью. Так случилось, что наша дочь Лиза не спала, и Вика в часа два перелистывала соцсети… Потом появилось опровержение. Но затем, когда еще не было официальной информации, в нашей группе написали, что он умер. В Германии. Никто не может сказать, в чем причина… Я его знал по "Лиге смеха" – это человек широкой души. Мы много работали вместе и общались за кулисами. Я был у него на радио, давал интервью. Он очень эрудирован. Трудно говорить о нем в прошлом… Всего 54 года. Такой шок для нас. А почему именно он ушел – нет такой информации у нас. Я не знал, что он лечится в Германии".

Андрей Чивурин, креативный продюсер "Лиги Смеха", говорит, что Сергей Сивохо был, пожалуй, одним из самых известных украинских актеров золотой эры КВН: "Великий друг целого поколения юмористов. Большой и в прямом, и в переносном смысле. У нас не было сомнений, что именно он должен был войти в первую тренерскую обойму "Лиги Смеха". И именно он стал ее первым Чемпионом вместе с командой "Два капитана 1955". Он продолжал играть даже, когда начались серьезные проблемы со здоровьем Рассказывать о нем можно до бесконечности... И вспоминать также. Очень жаль, что недуг оказался сильнее".

Татьяна Лазарева: "В последний раз в гостях у меня был уже в Испании"

Российская телеведущая-оппозиционерка Татьяна Лазарева снималась в проекте "Лига Смеха" перед полномасштабным вторжением. Впоследствии некоторое время провела в Киеве. Поговаривали, что именно Сивохо помогал Татьяне уехать за границу – в Испанию, где она живет. В разговоре с OBOZ.UA Лазарева рассказала, что вывозил ее другой мужчина, однако Сергей действительно помогал при эвакуации.

"Познакомились мы в КВН сто лет назад – уже даже не помню, в каком году, – рассказывает Татьяна. – Мы все очень тепло общались, не зная, как повернет потом судьба и на какой стороне окажемся. С ним оказались на одной стороне. Многие ездили со сборной КВН. Виделись часто, как друзья, и в Москву он ко мне приезжал. Я бывала очень часто в Украине. В последний раз в гостях у меня он был уже в Испании, где сейчас живу. Приехал без семьи, один – решил отпраздновать 50 лет отдельно от всех. Мы ездили в Гибралтар, он говорил, что с детства очаровывало это название, очень хотел попасть на эту территорию".

"В Киев в феврале 2022 года я приехала на съемки проекта "Лига Смеха", – продолжает Татьяна. – Мы тогда с ним виделись. Когда война началась, я какое-то время была в Киеве – он несколько раз меня навещал. Помню, что ему уже было очень тяжело ходить... В последнее время мы плотно поддерживали связь – звонили по телефону и списывались... Он был каким-то... Пацифистом? Миротворцем? Все эти слова изменили смысл, стали какими-то бессмысленными, испортились... Но он действительно не имел ненависти в душе. Я недавно написала у себя в соцсетях пост об этой ненависти, которой нас сейчас всех пытаются заразить.У него этого не было, огромной доброты человек. Когда собирались КВНовские друзья, всегда много смеялись. Все время какие-то шутки, просто невозможно было по-другому. Он обладал прекрасным чувством юмора. Огромный мужчина, не только из-за его веса".

Журналист Евгений Ясенов: "Видел его в разном настроении"

"В свое время он вел презентацию моей книги "Прогулки по Донецку", – вспоминает журналист Евгений Ясенов. – Он человек, который рассыпал вокруг себя искры, когда имел вдохновение. А я его видел в разном настроении, что говорить, он не всегда был здоровым человеком. Иногда это его подавляло и становилось не до оптимизма, но когда надо было, он мог взять себя в руки очень быстро. Словно была какая-то пружина внутри: нажимал – выпрямлялся, было видно, что его несет – такой внутренний импульс. И когда это происходило, это был человек-праздник.О том, что он болеет, известно было давно. Когда он, и я после 2014 года переехали в Киев – стал слышать об этом чаще. Сильно похудел, что тоже указывало на то, что по здоровью не все хорошо. Но, когда виделись, шутил, что "просто надо было взяться за себя".

Хореограф Андрис Капиньш: "В последний раз мы разговаривали неделю назад"

"Мы дружили с начала 2000 годов, уже более 20 лет, – рассказывает Андрис Капиньш, известный хореограф, режиссер-постановщик телепроектов. – Он был положительным. Всегда относился с юмором к проблемам, в том числе – к своим. Когда не спросишь: "Как ты?", слышишь: "Супер! Все замечательно". После полномасштабного вторжения узнал, что Сергей вместе с друзьями возили фурами в Украину из-за границы гуманитарную помощь. Так случилось, что я об этом узнал не от него, а от общих друзей-волонтеров, которые сотрудничали с Серегой. Знал, что он болел, но никогда не спрашивал, чем. Все было видно.Если раньше – такой дородный, но при хорошем здоровье, то через некоторое время стало понятно, что что-то не так, потому что сильно похудел. Передвигался с помощью костылей. Трудно было на это смотреть. Но никто не думал, что он уйдет так скоро".

"В последний раз мы разговаривали неделю назад, – продолжает Андрис Капиньш. – Он уже был в больнице. У меня была потребность в волонтерской помощи – нужны были для ребят наборы для лапароскопии. Он был очень живой, позитивен в разговоре. Но я знаю, когда люди находятся в непростом состоянии, очень живо отзываются на чьи-то проблемы, потому что близко их чувствуют. Он с такой заботой мне: "Напиши, что нужно, решу. Но не сейчас, позже".

Владимир Горянский: "Когда видел, как ему было непросто передвигаться, думал: как он это выдерживает?"

"Он, как и я, родом из Донбасса, земляки, – рассказывает OBOZ.UA актер Владимир Горянский. – Не скажу, что я им часто общался, но когда встречались на каких-то съемках, он всегда был очень теплым и открытым. Когда видел, как ему было непросто передвигаться с больными ногами, думал: как он все это выдерживает? Потом некоторое время ему стало немного легче – радовался. Было ощущение, что словно помолодел. А сегодня открыл Фейсбук – увидел сообщение. Очень неожиданно".

Режиссер Олег Фиалко: "То, что он сделал на первом этапе жизни – многое стоит"

В 90-х Сергей Сивохо сыграл одну из ролей в фильме режиссера Олега Фиалко "Имитатор". "Он не просто снимался, это была его первая роль в кино, – рассказывает OBOZ.UA кинорежиссер. – Когда начинал работу над картиной, увидел его выступление на КВН – очень понравилось. Сначала даже решил, что он может сыграть главную роль. Но после проб пришли к выводу, что он возьмет другого персонажа – одного из друзей главного героя. Нередко артисты в таких случаях переживают: была главная роль, а теперь – нет. Он, напротив, мне говорил: "Олег, если не получится и это, я все равно благодарен, что ты меня пригласил". Тогда он, кажется, был третьекурсником индустриального института. Откровенный, открытый парень".

"Потом наши пути разошлись, – продолжает Олег Фиалко. – И только лет 15 назад встретились на каком-то фестивале – разговор был недолгим. И он мне начал говорить, что Донбасс – это отдельная история, люди, имеющие права на какие-то особые преференции. Я удивился: "Сергей, откуда ты это взял?" Я сам из Донбасса, люблю земляков, но, как можно говорить, что мы лучше, например, львовян. В чем они могут поучиться у нас, а чему-то, напротив, научить. Он не соглашался, говорил: "Шахтеры – гвардия труда". Вот откуда ноги растут! Нас обманывали годами, что мы самые лучшие. Говорю: "Сережа, будет беда, если мы пойдем по такому пути". Я еще не понимал, к чему это приведет, но было ощущение, что надвигается что-то в стране. А потом шахтеры поехали в Киев…".

"И вот лет пять назад мы пересекались последний раз – разговаривали по телефону. – вспоминает Олег Борисович. – Он выдвигался в народные депутаты от нескольких городов Донецкой области, в том числе Дружковки, откуда я родом. Потом я видел его столкновение с общественностью ... Непонятна мне та его позиция, но в чем причина этого, мне неизвестно. Возможно, повел себя на какие-то тезисы, нарративы. Не знаю. Должен сказать, что то, что он сделал на первом этапе жизни – многое стоит. Я запомнил его, как человека талантливого, с кучей положительных черт. Вместе с тем были изъяны, которые привели к тому, что мы видели. Царство ему небесное. Если искренне ошибался, то зла большого на своем пути не наделал".

Ранее OBOZ.UA писал, как выглядел Сергей Сивохо за полтора месяца до смерти и чем он болел.

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