Умер украинский актер Сергей Гладков из шоу 'Каламбур'

На 61-й году жизни скончался известный украинский актер Сергей Гладков, прославившийся в шоу "Каламбур", где сыграл Мужика с усами. Причины смерти не называют.

Telegram-канал "Думская" утверждает, что в последние годы звезда болел. Сообщается, что артист умер в Одессе, где и состоится прощание (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В последние годы артист не был активен в публичном пространстве, а также не снимался. Он посвятил себя не актерству, а закадровой работе со сценариями и звуком.

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Сергей Гладков родился 20 февраля 1963 года в Харькове, но учиться уехал в Одессу. Он окончил Одесский политехнический институт, факультет машиностроения и робототехники.

Позже артист овладел режиссурой, пантомимой и начал ставить комедийные представления. Из-под его пера вышла известная многим "Деревня дураков", где артист сыграл мужчину с длинными усами. С 1989 года его коллектив "Магазин Фу" работал в Одесской госфилармонии.

С начала 2000 года активно участвовал в создании проектов "Комедийный квартет", "Комедийный коктейль" и ситкоми "Дружеская семейка" как звукорежиссер. С 2003 года создал 60 серий мультипликационных фильмов проекта SOS как продюсер, сценарист и звукорежиссер.

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