Стала известна настоящая дата свадьбы принца Гарри и Меган Маркл

СМИ удалось узнать дату настоящей свадьбы принца Гарри и его возлюбленной Меган Маркл. Как оказалось, торжество состоялось 19 мая 2018 года в Виндзорском замке, а свидетелями были принц Чарльз и Дориа Рэгланд – мама невесты.

Соответствующий документ опубликовало издание The Sun. Отметим, что во время интервью Опре Маркл заявила, что мероприятие прошло на несколько дней раньше, чем все думают. Саму церемонию бракосочетания герцогиня назвала "спектаклем для публики".

По словам экспертов, Маркл все перепутала и обмен клятвами с принцем Гарри в присутствии архиепископа Кентерберийского был обычной репетицией перед настоящим событием.

Кроме того, сам архиепископ, который присутствовал на церемонии, опроверг слова герцогини Сассекской и сказал, что она "просто в этом не разбирается".

Напомним, в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020 года Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего, их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

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