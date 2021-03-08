Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка

Герцог Сассекский, британский принц Гарри и его жена-герцогиня Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребенка – они ждут девочку.

Признанием супруги поделились в интервью американской телеведущей Опре Уинфре. Оно записывалось ранее, а вышло 7 марта в трансляции телеканала CBS.

Как известно, о грядущем пополнении в семье сообщил в феврале представитель четы, при этом пол ребенка не раскрывался. Гарри же в разговоре с журналисткой отметил, что иметь любого малыша замечательно, но "есть и еще более приятные вещи".

"Когда у вас мальчик, а затем девочка, то чего же еще можно желать. Наша семья – нас четверо и две собаки", – сказал принц.

Меган подтвердила слова мужа, добавив: "Дело сделано. Теперь их будет двое".

Напомним: у принца Гарри и Меган Маркл уже есть сын Арчибальд. Он родился 6 мая 2019 года.

Ранее в сети показали тизер большого интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором беременная герцогиня появилась в элегантном образе с заметно округлившимся животом.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.