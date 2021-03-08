Принц Гарри и Меган Маркл раскрыли пол второго ребенка
Герцог Сассекский, британский принц Гарри и его жена-герцогиня Меган Маркл раскрыли пол своего второго ребенка – они ждут девочку.
Признанием супруги поделились в интервью американской телеведущей Опре Уинфре. Оно записывалось ранее, а вышло 7 марта в трансляции телеканала CBS.
Как известно, о грядущем пополнении в семье сообщил в феврале представитель четы, при этом пол ребенка не раскрывался. Гарри же в разговоре с журналисткой отметил, что иметь любого малыша замечательно, но "есть и еще более приятные вещи".
"Когда у вас мальчик, а затем девочка, то чего же еще можно желать. Наша семья – нас четверо и две собаки", – сказал принц.
Меган подтвердила слова мужа, добавив: "Дело сделано. Теперь их будет двое".
Напомним: у принца Гарри и Меган Маркл уже есть сын Арчибальд. Он родился 6 мая 2019 года.
Ранее в сети показали тизер большого интервью принца Гарри и Меган Маркл, в котором беременная герцогиня появилась в элегантном образе с заметно округлившимся животом.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.
31 марта 2020-го Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего, их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).
В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.