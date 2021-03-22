Стала відома справжня дата весілля принца Гаррі і Меган Маркл

ЗМІ вдалося дізнатися дату справжнього весілля принца Гаррі та його коханої Меган Маркл. Як виявилося, торжество відбулося 19 травня 2018 року у Віндзорському замку, а свідками були принц Чарльз і Доріа Регланд – мама нареченої.

Відповідний документ опублікувало видання The Sun. Зазначимо, що під час інтерв'ю Опрі Маркл заявила, що захід пройшов на декілька днів раніше, ніж усі думають. Саму церемонію одруження герцогиня назвала "спектаклем для публіки".

За словами експертів, Маркл все переплутала і обмін клятвами з принцом Гаррі в присутності архієпископа Кентерберійського був звичайною репетицією перед справжньою подією.

Крім того, сам архієпископ, який був присутній на церемонії, спростував слова герцогині Сассекської та сказав, що вона "просто в цьому не розбирається".

Нагадаємо, в січні 2020 року принц Гаррі та Меган Маркл заявили про своє рішення відмовитися від королівських повноважень. Такий крок спровокував хвилю розмов у ЗМІ і, за чутками, – розкол у Віндзорській династії.

31 березня 2020 року Гаррі й Меган офіційно перестали представляти королівську родину Великобританії. Серед іншого, їх позбавили державного фінансування. А в липні подружжя обзавелося власним будинком у Санта-Барбарі (Каліфорнія, США).

У вересні герцог та герцогиня Сассекські підписали багаторічний контракт зі стримінговим сервісом Netflix. Їхня продюсерська компанія випускатиме для Netflix документальні фільми й серіали, художні фільми та дитячі програми.

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