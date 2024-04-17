Стала известна дата прощания с Дмитрием Капрановым и место, где его похоронят

Прощание с известным публицистом, писателем и общественным деятелем Дмитрием Капрановым, который умер 16 апреля в возрасте 56 лет, состоится в четверг, 18 апреля, в Киеве. Отпевание запланировано в Михайловском златоверхом соборе.

Похоронить мужчину должны на Байковом кладбище, одном из самых известных и старейших в Киеве. Детали сообщил брат-близнец Виталий в Facebook.

"Дмитрия отпоем в четверг в 11:00 в Михайловском, после – на Байковое", – коротко сообщил он.

Причину смерти Дмитрия Капранова публично не объявляют. Редакции OBOZ.UA стало известно, что публицист имел проблемы с сердцем. Его близкий друг и коллега Александр Лирник рассказал, что умер мужчина от сердечного приступа.

"Мне абсолютно не хочется сейчас что-то комментировать, просто скажу: что братья Капрановы – это часть моей Вселенной. Мне настолько горько, что не годен сейчас даже подобрать слова… Для меня Украина – это они. Дмитрий имел проблемы с сердцем, болел. Мы все переживали, но врачи говорили, что все нормально. А здесь стало плохо утром – и все. Позавчера мы еще виделись – он так шутил хорошо", – сказал он.

Дмитрий Капранов вместе с братом вели YouTube-канал "Имени Т. Г. Шевченко", где они рассказывали об истории Украины интересно и правдиво. Кроме того, они вместе вели активную литературную деятельность.

"Я активно сотрудничал с их издательством "Зелений пес" – одна книга вышла, вот вторая планируется. Эрудированные, умные ребята – таких не найти! Я по-доброму завидовал их тандему. Можно обратиться за помощью в любое время – позвонить даже ночью. Очень веселые, невероятно чуткие – всегда поддержат, выслушают. У нас столько приключений было в жизни – они очень легкие на подъем. Я не знаю, что говорить… Вместе с Дмитрием идет часть моей души", – вспоминал Александр Лирник.

Еще с первого дня полномасштабного вторжения России братья Капрановы сражались с оккупантами с оружием в руках в Киеве вместе с полком "Азов". Близнецы Дмитрий и Виталий заявили, что Киев устоит и никаких компромиссов с Россией не будет.

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