Умерли самые старые в мире сиамские близнецы: сколько лет было Лори и Джорджу Шаппеллам и как они выглядели.

В штате Пенсильвания, США, скончались самые старые в мире сиамские близнецы Лори и Джордж Шаппеллы, вошедшие в Книгу рекордов Гинееса. Их жизни оборвалась в 62 года.

Как сообщили на официальном сайте, близнецы скончались в воскресенье, 7 апреля, в больнице Университета Пенсильвании. Причина смерти до сих пор не установлена.

Лори и Джордж родились 18 сентября 1961 года. В отличие от других популярных сиамских близнецов, у них срослось не тело, а голова. Шаппеллы имели сросшиеся черепа, общие кровеносные сосуды и 30% мозга.

Однако это не мешало им быть отдельными личностями. Лори родилась работоспособной, а Джордж страдал из-за порока развития позвоночника и не мог ходить. Он сидел в колесном кресле, что не мешало мужчине построить карьеру кантри-певца.

Лори же проявляла талант в боулинге, завоевывая трофеи. Они находили баланс между работой и гастролями.

Интересно, что Шаппеллы идентифицировали себя как представители разных полов. В 2007 году Джордж стал представляться как мужчина после того, как заявил, что является трансгендером. До того времени его называли Ребой.

Быт сиамских близнецов – удивлял многих. Они имели разные спальни и жили в них по очереди, а в ванной комнате один близнец оставался за пределами душа, пока другой купался. Несмотря на неудобства, они никогда не желали быть разделенными.

Близнецы не оправдали ни одного прогноза медиков, которые говорили, что они не доживут до 30 лет. В 2015 году Лори и Джордж Шаппеллы стали самыми старыми сросшимися близнецами в истории. Они пережили многих родных и близких, а также завоевали немалую фан-базу.

Ранее OBOZ.UA писал о сиамских близнецах из США, мать которых несколько лет скрывала детей от людей, но со временем решилась даже создать блог об их жизни.

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